Porsche vernieuwt Panamera E-Hybrid

Om de Panamera 4 E-Hybrid sneller te laten accelereren, heeft Porsche een nieuw e-hybridesysteem gecombineerd met een vernieuwde 2,9-liter V6 biturbo benzinemotor (224 kW / 304 pk). Het systeemvermogen van 346 kW (470 pk) en het maximale koppel van 650 Nm maken een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,1 seconden mogelijk; de topsnelheid van de Panamera 4 E-Hybrid bedraagt 280 km/u. Het puur elektrische bereik van de Panamera 4 E-Hybrid is vergroot tot een theoretische 96 kilometer (WLTP).

De Panamera 4S E-Hybrid legt de nadruk op rijdynamiek en een krachtige, aanhoudende levering van vermogen, met name bij hogere toerentallen. Zijn 2,9-liter biturbo zescilinder motor levert 260 kW (353 pk). Het systeemvermogen is 400 kW (544 pk) en het maximale koppel is 750 Nm. Hiermee gaat de Panamera 4S E-Hybrid in 3,7 seconden naar 100 km/u en bereikt hij een top van 290 km/u.

Met 25,9 kWh (bruto) biedt de nieuwe hoogvoltageaccu met een vergelijkbare afmeting ongeveer 45 procent meer capaciteit. Tegelijkertijd verkort de nieuw ingebouwde lader van 11 kW de oplaadtijd tot twee uur en 39 minuten (onder ideale omstandigheden). De volledig nieuwe elektromotor biedt met 140 kW (190 pk) en 450 Nm koppel aanzienlijk meer vermogen dan zijn voorganger. Hij is op een efficiënte manier in de behuizing van de PDK transmissie geïntegreerd, waarbij speciale aandacht is besteed aan het minimaliseren van het gewicht. De nieuwe E-motor is ook geïntegreerd in het oliekoelsysteem van de PDK-versnellingsbak. Het interne rotorontwerp (de rotor draait binnen de stator) halveert de massatraagheid, wat de respons op het gaspedaal zou verbeteren. Met een recuperatie tot 88 kW draagt de elektrische motor ook bij aan het vergrote elektrische bereik van de Panamera E-Hybrid.

Efficiƫntie

De efficiëntie van de E-Hybrid is ook verbeterd door de vier nieuwe E-Hybrid-rijmodi en geoptimaliseerde versies van Sport en Sport Plus. De 4 E-Hybrid en 4S E-Hybrid starten altijd in de puur elektrische modus E-Power. Zodra de lading van de batterij onder een bepaalde minimumwaarde komt, schakelt het systeem automatisch over naar Hybrid Auto. Deze rijmodus optimaliseert het hybridesysteem door samen te werken met het navigatiesysteem dat de route kent. Op deze manier kan het aandeel elektrische kilometers in stadsverkeer worden gemaximaliseerd en de efficiëntie worden verhoogd.

In E-Hold wordt het laadniveau van de batterij in stand gehouden voor later gebruik. In E-Charge daarentegen laadt de verbrandingsmotor buiten de stad en boven 55 km/u de batterij op tot 80 procent, terwijl de Panamera profiteert van de efficiëntievoordelen van hybride-rijden in de stad. In Sport en Sport Plus wordt het laadniveau van de batterij verlaagd tot respectievelijk 20 en 30 procent (voorheen 30 en 80 procent).

Porsche Active Ride

Porsche rust alle varianten van de nieuwe Panamera standaard uit met adaptieve luchtvering met 2-kamertechnologie inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). De E-Hybrid uitvoeringen zijn ook leverbaar met het Porsche Active Ride onderstelsysteem dat een groot bereik claimt tussen rijcomfort en een dynamisch weggedrag. De vering houdt de Panamera altijd waterpas, zelfs tijdens dynamische rem-, stuur- en acceleratiemanoeuvres.

De dempers kunnen zichzelf tot dertien keer per seconde aanpassen en kunnen daardoor reageren op de omstandigheden en de staat van de weg. De technologie maakt ook andere functies mogelijk. Zo zet Porsche Active Ride de auto hoger op de wielen voor een comfortabelere in- of uitstap.

Uiterlijk

Alle varianten van de nieuwe Panamera hebben een sportief, vernieuwd design. De neus wordt gekenmerkt door nieuw gevormde matrix LED-koplampen en een extra horizontale luchtinlaat. Aan de achterkant van de sportieve sedan vallen de doorlopende achterlichtstrip en een frameloze achterruit op. De zilverkleurige raamomlijsting versterkt het silhouet. Standaard zijn de auto's uitgerust met matrix LED-koplampen, het HD matrix LED-verlichtingssysteem is beschikbaar als optie. De Panamera 4S E-Hybrid onderscheidt zich door zijn 20-inch wielen in Panamera AeroDesign, zilverkleurige sportuitlaten en rode remklauwen.

De Porsche Panamera 4 E-Hybrid en de Panamera 4S E-Hybrid zijn vanaf heden te bestellen bij de acht Porsche Centra in Nederland, leveringen starten vanaf het tweede kwartaal van 2024.