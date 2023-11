Porsche introduceert 3e generatie Panamera

Aan de buitenkant behoudt de nieuwe Panamera de kenmerkende lijnen en proporties van de modelreeks. Het vernieuwde uiterlijk geeft de sportieve sedan een meer uitgesprokene en sportievere uitstraling, waarbij de raamlijn het sedankarakter van de vierdeurs sportwagen versterkt.

In het interieur stelt het Porsche Driver Experience bedieningsconcept de bestuurder centraal en creëert het een balans tussen analoge en digitale elementen. De versnellingshendel is direct rechts van het stuur geplaatst. De schakelaar voor de rijprogramma's Normal, Sport en Sport Plus en de belangrijkste bedieningsorganen zijn snel en intuïtief toegankelijk. De bestuurder hoeft de ogen niet van de weg te halen om de rijprogramma's en assistentiesystemen aan te passen. Een optioneel tweede scherm van 10,9 inch kan worden toegevoegd voor de passagier, met toegang tot voertuiggegevens, navigatie en zelfs het streamen van films.

Nieuwe assistentiesystemen

Om in te loggen met een persoonlijke Porsche ID hoeven gebruikers met hun smartphone alleen een QR-code te scannen die in het PCM wordt weergegeven. Voor een verbeterde bruikbaarheid maken Apple CarPlay en Android Auto een uitwisseling van smartphone- en voertuiggegevens mogelijk. Functies als airconditioning, stoelmassage en sfeerverlichting zijn rechtstreeks via Apple CarPlay of de Siri spraakassistent te bedienen.

Porsche rust de Panamera standaard uit met Matrix LED-koplampen. Het hoge-resolutie Matrix LED-verlichtingssysteem, met meer dan 32.000 pixels per koplamp, is beschikbaar als optie en biedt nieuwe verlichtingsfuncties, zoals specifieke rijstrookverlichting. Ook het scala aan assistentiesystemen in de nieuwe Panamera is door Porsche uitgebreid. De standaard actieve snelheidsassistent werkt nu samen met verkeersbordherkenning. Als het systeem is ingeschakeld, zal de Panamera niet automatisch sneller rijden dan de geldende snelheidslimiet. Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise-control heeft actieve rijstrookbegeleiding en kruispuntassistentie. Een uitwijkhulp maakt nu ook deel uit van het scala aan functies. Ook nieuw is dat de bestuurder niet meer in de auto hoeft te zitten bij het automatisch parkeren. Met de nieuwe Remote ParkAssist-functie is het parkeerproces vanaf de smartphone te volgen.

Onderstel

De nieuwe Porsche Panamera wordt geleverd met 2-kamer-luchtvering met twee-kleppentechnologie gekoppeld aan het standaard Porsche Active Suspension Management (PASM). De toepassing van twee kleppen scheidt de rebound- en compressiefase in de demper en claimt daarmee een breder scala tussen comfort en sportiviteit. De handling van de auto kan nog worden aangescherpt met de optionele vierwielbesturing.

Voor de E-Hybrid-modellen van de nieuwe Panamera is het Porsche Active Ride veersysteem als optie leverbaar. Dit systeem biedt een groter bereik tussen rijcomfort en een dynamisch weggedrag. De basis hiervoor zijn nieuw ontwikkelde actieve schokdempers, ook met twee-kleppentechnologie, die zijn verbonden met een elektrisch bediende hydraulische pomp. Porsche Active Ride houdt de carrosserie van de Panamera horizontaal in bochten, bij het remmen en accelereren door de ophanging dynamisch te versterken aan de kant die het nodig heeft. Een gewichtsbesparend enkelkamer luchtveringssysteem ondersteunt deze technologie.

Als de juiste stand is geactiveerd, kan de ophanging schommel- en rolneigingen tegengaan om de versnellingskrachten die op de inzittenden werken te verminderen. In deze instelling leunt de nieuwe Panamera in de bochten, net als een motorfiets dat zou doen. Het systeem trekt de neus naar beneden bij accelereren en de achterkant bij vertragen en absorbeert hobbels vrijwel volledig bij een rustige rit. Bij stilstand zet het Porsche Active Ride veersysteem de auto hoger op de wielen voor een comfortabeler in- of uitstap.

E-Performance en vernieuwde motoren

Porsche biedt in de nieuwe Panamera vier E-Hybrid aandrijflijnen, als reactie op de hoge vraag naar dit type aandrijfsysteem. Alle E-Hybrid-varianten hebben meer vermogen, een groter bereik en een grotere efficiëntie dan voorheen. Het hart van de aandrijflijn in de Panamera Turbo E-Hybrid, direct beschikbaar bij de marktintroductie, is een herziene 4,0-liter V8 turbomotor. Gekoppeld aan de nieuw ontwikkelde elektromotor - die nu 140 kW (190 pk) - levert, zorgt dat voor een systeemvermogen van 500 kW (680 pk) en 930 Nm aan trekkracht. De Panamera Turbo E-Hybrid sprint in 3,2 seconden naar 100 km/u en heeft een topsnelheid van 315 km/u. De batterijcapaciteit is nu 25,9 kWh, wat in theorie een elektrische rijbereik van maximaal 91 kilometer in de gecombineerde WLTP-cyclus - of 83-93 km in de stadscyclus mogelijk maakt. Dankzij een nieuwe boordlader van 11 kW wordt de laadtijd bij geschikte laadpunten verkort tot 2 uur en 39 minuten.

Porsche heeft ook de prestaties van de 2,9-liter V6 turbomotor in de Panamera en Panamera 4 (ook direct beschikbaar bij de marktintroductie) geoptimaliseerd door de turbodruk, brandstofinjectiesnelheid en ontstekingstiming te verhogen. De motor levert nu 260 kW (353 pk) en 500 Nm aan koppel, een toename van 17 kW (23 pk) en 50 Nm ten opzichte van zijn voorganger. De acceleratie naar 100 km/u vergt bij de Panamera nu 5,1 seconden; de topsnelheid bedraagt 272 km/u. De vierwielaangedreven Panamera 4 bereikt in 4,8 seconden de 100 km/u en heeft een top van 270 km/u.

De nieuwe Porsche Panamera is vanaf heden te bestellen bij de Nederlandse Porsche Centra, leveringen starten in maart 2024.