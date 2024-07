Porsche Panamera nu ook als GTS en S E-Hybrid

Beide uitvoeringen worden aangedreven door de doorontwikkelde 4,0-liter biturbo V8-motor die Porsche al levert in de Panamera Turbo E-Hybrid. Deze motor is voorbereid op de Euro 7-emissienorm. Door over te schakelen van een twin-scroll naar een single-scroll turbocharger, wordt de opwarmtijd van de katalysatoren verkort, wat een schonere verbranding oplevert. De 8-traps PDK versnellingsbak is herzien en kan de aandrijfkracht van de Panamera Turbo S E-Hybrid beter aan.

Turbo S E-Hybrid

De nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid is de krachtigste Panamera die tot nu toe in serie is geproduceerd. De combinatie van een verbrandingsmotor en een elektromotor zorgt voor een krachtige aandrijving. De V8-biturbo motor heeft een vermogen van 441 kW (600 pk), en het vermogen van de elektromotor, die volledig in de behuizing en het koelsysteem van de PDK is geïntegreerd, bedraagt 140 kW (190 pk). In vergelijking met zijn voorganger is het systeemvermogen met 75 kW (102 pk) verhoogd tot 575 kW (782 pk), en het gezamenlijke koppel van de motoren is met 150 Nm toegenomen tot 1.000 Nm. De Panamera Turbo S E-Hybrid accelereert van 0 tot 100 km/u in 2,9 seconden en heeft een topsnelheid van 325 km/u, 25 km/u en 0,5 seconden sneller dan zijn voorganger. De nieuwe Panamera Turbo S E-Hybrid is tegelijkertijd efficiënter dan zijn voorganger, met name omdat de hybride aandrijflijn een grotere elektrische actieradius heeft en sneller kan opladen. Met een capaciteit van 25,9 kWh slaat de hoogspanningsaccu 45 procent meer energie op dan de accu van de vorige generatie. Daarmee heeft de krachtigste Panamera tot nu toe een theoretische elektrische actieradius tot 88 km (WLTP). Met een verhoging van het recuperatievermogen tot 88 kW rijdt de Panamera Turbo S E-Hybrid in de puur elektrische E-modus efficiënter dan voorheen. De ingebouwde AC-lader van 11 kW laadt de batterij onder ideale omstandigheden in 2 uur en 39 minuten op van 0 tot 100 procent.

Kenmerkend design van de Turbo-uitvoeringen

De Turbo-uitvoeringen onderscheiden zich met hun opvallende achterbumper en een afwijkend front in carrosseriekleur. Aan de achterzijde maken de donkerbrons verchroomde uitlaatpijpen de unieke uitstraling compleet. Turbonite, de elegante metallic-grijze tint die door Porsche speciaal is ontwikkeld om de Turbo-versies een onderscheidender uiterlijk te geven, wordt bij de Panamera Turbo S E-Hybrid toegepast op de luchtinlaten van de neus van de auto, subtiel op de achterbumper en op de gesmede 21-inch Panamera Turbo S centerlock wielen. Porsche past ook Turbonite accenten toe in het interieur, bijvoorbeeld op de sierlijsten en gordels, de bedieningselementen in de middenconsole en op het stuur. Turbonite contraststiksels zijn ook te vinden op de stoelen, de portierbekleding, het dashboard en de vloermatten. De hemelbekleding is volledig bekleed met het microvezelmateriaal Race-Tex.

Uitrusting

Porsche heeft de top van de Panamera-lijn standaard uitgerust met de Porsche Active Ride-ophanging. Dit chassis is gekoppeld aan een 400 V hoogspanningssysteem en is daarom technisch alleen mogelijk in de Panamera's met een E-Hybrid aandrijving. Het systeem onderdrukt automatisch duik- en overhelbewegingen. De carrosserie blijft volgens de fabrikant nagenoeg horizontaal tijdens dynamische ritten. Het past ook de wiellastverdeling aan het gripniveau aan, waardoor de tractie zou worden geoptimaliseerd. Bovendien kan het systeem de carrosserie omhoog brengen om het in- en uitstappen te vergemakkelijken. De uitrusting van de Panamera Turbo S E-Hybrid omvat ook alle beschikbare rijdynamiekcontrolesystemen, de achterasbesturing, keramische PCCB remmen met de opvallend gele remklauwen evenals een Bose-geluidssysteem.

Gran Turismo Sport

GTS staat voor Gran Turismo Sport. Porsches met deze drie illustere letters beloven standaard extra sportiviteit en maximaal rijplezier, samen met een hoge dagelijkse bruikbaarheid. In lijn met deze filosofie onderscheidt de Panamera GTS zich door een chassis dat is afgestemd op hoge prestaties, een exclusief SportDesign-pakket en een sportief interieur. De verbeterde V8 biturbo-motor speelt een grote rol. De motor levert een lineaire vermogensafgifte, ook bij toerentallen boven de 6.000 tpm. De V8 produceert 368 kW (500 pk), 20 pk meer dan zijn voorganger. De GTS accelereert daarmee in 3,8 seconden van 0 tot 100 km/u en heeft een topsnelheid van 302 km/u. Porsche heeft de luchtvering met twee kamers en twee kleppen, inclusief PASM, in de Panamera GTS een sportievere afstemming gegeven. De carrosserie is 10 millimeter verlaagd en de stabilisatorstangen zijn versterkt.

Prijzen

De Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid en de Panamera GTS zijn nu te bestellen:

Panamera Turbo S E-Hybrid €239.600

Panamera Turbo S E-Hybrid Executive €251.100

Panamera GTS €249.200

De leveringen starten in de herfst van dit jaar.