Porsche vergroot actieradius Cayenne E-Hybrid

28 oktober 2020 | Porsche vergroot de actieradius van alle plug-in hybridemodellen van de Cayenne wanneer zij puur elektrisch rijden. De bruto capaciteit van de hoogspanningsaccu stijgt dankzij geoptimaliseerde cellen van 14,1 kWh naar 17,9 kWh, wat zorgt voor een reikwijdte die zo'n 30 procent hoger ligt. De Cayenne E-Hybrid kan in stedelijke gebieden nu tot 48 kilometer emissievrij rijden.

In alle plug-in hybridemodellen van de Cayenne verzorgt de elektromotor die in de achttraps Tiptronic S-automaat is geïntegreerd de elektrische aandrijving. Met zijn 100 kW / 136 pk en 400 Nm is een maximumsnelheid van 135 km/u mogelijk als de bestuurder puur elektrisch rijdt. Wanneer de vermogensbehoefte toeneemt of wanneer de bestuurder overschakelt naar de rijmodus Sport of Sport Plus, werkt de 3,0-liter V6 met 250 kW/340 pk van de Cayenne E-Hybrid mee. Het systeemvermogen komt daarmee op 340 kW / 462 pk. De Cayenne Turbo S E-Hybrid-modellen gebruiken een 4,0-liter V8-biturbomotor met 404 kW / 550 pk en leveren samen met de elektromotor een systeemvermogen van 500 kW / 680 pk.

De rijmodi van het standaard Sport Chrono Pakket zijn door Porsche geoptimaliseerd, waarbij de nadruk is gelegd op meer efficiëntie en hogere prestaties. De E-charge-modus, waarbij de hoogspanningsaccu tijdens het rijden wordt opgeladen door de verbrandingsmotor, volgt een nieuwe laadstrategie. Porsche heeft het beoogde laadniveau van de accu van 100 procent naar 80 procent verlaagd. De reden hiervoor is dat de accu, vergelijkbaar met de batterij van een smartphone, vanaf een laadniveau van rond de 80 procent beduidend langzamer en dus inefficiënter oplaadt. De verbeteringen zorgen er ook voor dat de volledige recuperatiecapaciteit continu beschikbaar is, waardoor de E-charge-modus nu efficiënter is dan voorheen. In de prestatiegerichte modi Sport en Sport Plus wordt de accu altijd tot een minimum opgeladen om voldoende boost te kunnen bieden voor een sportieve rijstijl. Dit gebeurt nu nog effectiever met een hoger, reproduceerbaar laadvermogen; bijvoorbeeld in de Cayenne Turbo S E-Hybrid in Sport Plus met gemiddeld 12 kW.

In de praktijk worden de meeste Porsche plug-in hybridemodellen thuis opgeladen, waarvoor een gewoon stopcontact volstaat. Met de Porsche Mobile Charger Connect is afhankelijk van het model een laadvermogen tot 7,2 kW mogelijk. Een mode 3-laadkabel is ook te gebruiken bij openbare laadpunten. De Mobile Charger Connect biedt tal van intelligente oplaadfuncties. Een timer zorgt er bijvoorbeeld voor dat de Porsche op een ingestelde vertrektijd optimaal is voorbereid op de rit. Ook de airconditioning is gericht aan te sturen. Het laadproces is naar behoefte in te stellen, zodat de batterij bijvoorbeeld 's nachts tijdens de voordelige daluren wordt opgeladen. In combinatie met de optionele Home Energy Manager wordt ook het aantal functies uitgebreid. Door rekening te houden met de hoeveelheid stroom die in een woning wordt gebruikt, wekt de optionele Home Energy Manager het maximale laadvermogen op zonder de huisaansluiting te overbelasten. Als het huis is voorzien van zonnepanelen, kan de Home Energy Manager deze energie gebruiken als de belangrijkste bron bij het laden van het voertuig. Alle functies zijn via de Porsche Connect-app aan te sturen.

