Porsche presenteert Cayenne Turbo E-Hybrid

Na de lancering van de vernieuwde derde generatie van de Cayenne begin dit jaar breidt Porsche het aanbod nu uit met een nieuw topmodel. Een elektromotor met een vermogen van 130 kW (176 pk) werkt samen met de vernieuwde 4,0-liter twin-turbo V8-motor met 441 kW (599 pk). De twee krachtbronnen leveren een gecombineerd vermogen van 544 kW (739 pk) en een maximumkoppel van 950 Nm. De nieuwe Cayenne Turbo E-Hybrid accelereert in 3,7 seconden van 0 naar 100 km/u en klokt een topsnelheid van 295 km/u.

Standaard luchtvering

De nieuwe Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid-uitvoeringen worden standaard geleverd met adaptieve luchtvering met nieuwe tweekamertechnologie met twee kleppen. Deze technologie biedt een nog spectrum tussen de Comfort- en Sport Plus-instellingen. Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) is ook standaard in de Cayenne Turbo E-Hybrid. Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en achterasbesturing zijn als optie leverbaar.

De capaciteit van de hoogspanningsaccu die onder de vloer van de bagageruimte ligt, bedraagt 25,9 kWh. De nieuwe 11 kW-boordlader verkort de laadtijd bij een wandlader of laadstation tot minder dan tweeënhalf uur.

De styling van de Cayenne Turbo E-Hybrid SUV en Coupé is onderscheidend. Beide carrosserievarianten hebben een kenmerkende vormgeving van de neus die is voorbehouden aan de Turbo-modellen, met vergrote koelluchtinlaten geaccentueerd door airblades die in glanzend zwart zijn uitgevoerd. De wielkastlijsten en de achterbumper in carrosseriekleur onderstrepen het prestatiegerichte karakter van de modellen. Andere onderscheidende eigenschappen van de Turbo E-Hybrid-modellen zijn onder meer twee dubbele uitlaatpijpen van geborsteld roestvrij staal en rode remklauwen.

Sportieve ambiance

Binnenin benadrukken aluminium sierdelen in het dashboard en de deurpanelen het sportieve karakter van de Cayenne Turbo E-Hybrid SUV en Coupé. De hemel is bekleed met Race-Tex. Tot de standaarduitrusting behoren onder meer een verwarmd GT-sportstuur, een rijmodusschakelaar voor een snelle en directe selectie van de gewenste rijmodus en adaptieve sportstoelen (18-voudig volledig elektrisch verstelbaar).

De nieuwe Cayenne Turbo E-Hybrid profiteert ook van alle nieuwe functies die Porsche begin dit jaar doorvoerde bij de modelupgrade. Deze omvatten onder meer de nieuwe cockpit met een volledig digitaal instrumentenpaneel in een gebogen en vrijstaand ontwerp met variabele weergaveopties, een vernieuwde middenconsole en het optionele passagiersdisplay. De innovatieve HD-Matrix LED-koplampen met hoge resolutie - standaard op de nieuwe Turbo E-Hybrid-modellen - bieden meer comfort en veiligheid in het donker.

GT pakket

Met het GT pakket zet de nieuwe Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé een nog sportievere toon. Alle chassis- en bedieningssystemen, inclusief de luchtvering, zijn afgestemd op deze speciale uitvoering. De carrosserie ligt 10 millimeter lager. Het camber op de vooras is met -0,58 graden vergroot en belooft in combinatie met bredere voorwielen een dynamischer stuurgedrag in bochten, een hogere algehele stuurprecisie en significant betere grip. De keramische remmen (PCCB) zijn ook standaard met het GT pakket. De dynamische kwaliteiten van de Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé kunnen worden verbeterd met prestatiegerichte banden voor de standaard 22 inch GT Design-wielen, Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en achterasbesturing.

Aan de buitenkant valt het GT-pakket op met een neuspartij met zwarte accenten, zwarte wielkastverbreders, zijdelen van koolstofvezel op de dakspoiler, centraal geplaatste uitlaatpijpen van het titanium uitlaatsysteem en een koolstofvezel achterdiffusor. Ook het dak is gemaakt van lichtgewicht koolstofvezel. De Cayenne Turbo E-Hybrid Coupé met GT pakket sprint in 3,6 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 305 km/u.

De nieuwe Cayenne Turbo E-Hybrid uitvoeringen zijn vanaf heden te bestellen bij de Porsche Centra, de Nederlandse marktintroductie staat gepland voor november dit jaar. Prijzen worden op een later moment bekendgemaakt.