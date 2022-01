Porsche Cayenne als Platinum Edition

17 januari 2022 | Porsche lanceert op basis van een aantal Cayenne-uitvoeringen de nieuwe Platinum Edition. De speciale serie van de SUV onderscheidt zich door subtiele designkenmerken in platina zijdeglans en een extra uitgebreide standaarduitrusting. De Platinum Edition is verkrijgbaar als Cayenne, Cayenne E-Hybrid en Cayenne S, en zowel als SUV als als Coupé.

De uitstraling van de Platinum Editions wordt gekenmerkt door een aantal details in zijdeglans platina dat specifiek bij deze modellen hoort. Zo zijn de lamellen van de luchtinlaten van het front in deze kleur gespoten, net als het Porsche-logo dat is geïntegreerd in de LED-achterlichtstrip, de modelaanduiding op de achterklep en de standaard 21-inch RS Spyder-designwielen die exclusief voor de Platinum Edition zijn bestemd. De uitlaatpijpen en de raamlijsten in zwart onderstrepen de uitstraling van deze speciale serie. De bijpassende effen kleuren Wit en Zwart, de lakken Diepzwart metallic, Carrarawit metallic, Mahonie metallic, Moonlightblue metallic en de speciale kleur Krijt zijn op deze modellen verkrijgbaar.

Binnenin gaat de luxe verder. In het interieur maken veiligheidsgordels in Krijt en dorpellijsten van geborsteld aluminium met het 'Platinum Edition'-logo een bijzondere indruk. De Platinum Editions zijn daarnaast standaard voorzien van het interieurpakket met geborsteld aluminium en zilverkleurige sierlijsten.

Veelgevraagde opties behoren bij de Cayenne Platinum Editions tot de standaarduitrusting. De modellen zijn onder meer voorzien van LED-koplampen inclusief Porsche Dynamic Light System (PDLS), een panoramadak, privacybeglazing, een surround sound-systeem van Bose, sfeerverlichting, achtvoudig verstelbare lederen sportstoelen, het Porsche-embleem op de hoofdsteunen voor en achter en een analoge klok op het dashboard.

De Platinum Edition-uitvoeringen zijn per direct te bestellen en staan vanaf mei 2022 bij de Nederlandse Porsche Centra. De consumentenadviesprijzen worden binnenkort bekendgemaakt.

