Porsche Cayenne ondergaat facelift voor modeljaar 2023

Een andere noviteit is de nieuw ontworpen cockpit van de Cayenne, een volledig digitaal 12,6 inch instrumentenpaneel met een gebogen ontwerp en variabele weergaveopties. Het optionele head-up display is geoptimaliseerd en vult het instrumentarium aan. Het standaard 12,3 inch centrale scherm van het Porsche Communication Management (PCM) is geïntegreerd in het nieuwe dashboard en biedt toegang tot alle relevante voertuigfuncties. Apps zoals Spotify en Apple Music verbreden de connectiviteit in de vernieuwde Cayenne. Het 10,9 inch bijrijdersscherm dat optioneel leverbaar is, is ook nieuw in de Porsche Cayenne. De voorpassagier kan het extra touchscreen net als in de Taycan gebruiken om het de bestuurder gemakkelijker te maken, bijvoorbeeld door het navigatiesysteem te bedienen of een mediadienst te selecteren. Een speciaal folie zorgt ervoor dat het scherm vanaf de bestuurdersstoel niet zichtbaar is. Hierdoor is bijvoorbeeld video-inhoud te streamen op het passagiersscherm, ook tijdens het rijden.

Design en lichttechniek

De vernieuwde Cayenne krijgt een nieuwe neus met rondere voorschermen, een aangepaste motorkap en nieuwe koplampen die de breedte van de auto accentueren. Aan de achterkant is de SUV herkenbaar aan zijn driedimensionale achterlichten en een nieuw, lager achtergedeelte met een geïntegreerde kentekenplaathouder. Geen Cayenne hoeft hetzelfde te zijn door een uitgebreid kleurengamma met drie nieuwe kleuren, optionele lichtgewicht sportpakketten met een gewichtsbesparing tot 33 kilogram voor de Cayenne Coupé en een uitgebreid wielengamma met keuze uit 20, 21 en 22 inch wielen.

Matrix led-koplampen zijn nu standaard in de nieuwe Cayenne; HD matrix led-koplampen zijn een nieuwe optie. Met twee high-definition modules en meer dan 32.000 pixels per koplamp pikt de technologie andere gebruikers op en dimt het grootlicht met pixelprecisie om ze niet te verblinden. De helderheid van de modules kan afhankelijk van de rijsituatie in meer dan duizend stappen worden geregeld.

Ook nieuw in de Cayenne is een luchtkwaliteitssysteem dat in samenwerking met de navigatiegegevens 'voorspellende gaven' heeft. Zo worden naderende tunnelingangen herkend en activeert het systeem automatisch de luchtrecirculatiefunctie. Een optionele sensor detecteert het fijnstofdeeltjesniveau in de lucht en filtert de deeltjes indien nodig meerdere malen. Bovendien filtert een ionisator veel ziektekiemen en schadelijke stoffen uit de lucht, wat vooral goed nieuws is voor inzittenden met een allergie. Rijders krijgen daarnaast de beschikking over nieuwe en geoptimaliseerde assistentiesystemen. Daartoe behoren zowel de actieve snelheidslimietassistent als de uitwijkassistent, de afslagassistent en het verbeterde Porsche InnoDrive als onderdeel van de adaptieve cruise control.

Rijcomfort en prestaties

Porsche rust de Cayenne nu standaard uit met een chassis met stalen veren inclusief het Porsche Active Suspension Management (PASM). Nieuwe schokdempers met tweekleppentechnologie en gescheiden rebound- en compressietrappen zorgen voor prestaties in alle rijsituaties. Het comfort bij een rustige rit, de wegligging bij dynamisch bochtenwerk en de duik- en rolcontrole zijn bij dit chassis volgens Porsche verbeterd.

De rijervaring kan bovendien worden verfijnd met de nieuwe optionele adaptieve luchtvering met tweekamer- en tweekleppentechnologie. Dit verbetert volgens de fabrikant in vergelijking met zowel de standaardophanging als het voorgaande model de rijeigenschappen op de weg, maar ook ernaast. Het onderstel claimt bovendien een scherpere differentiatie tussen de rijmodi Normal, Sport en Sport Plus.

Cayenne E-Hybrid

De Cayenne voor modeljaar 2023 debuteert met drie verschillende motoren. Een doorontwikkelde 4,0-liter V8 biturbomotor vervangt in de nieuwe Cayenne S de eerder gebruikte V6-motor. Met een maximaal vermogen van 349 kW (474 pk) en een koppel van 600 Nm; een toename van 25 kW (34 pk) en 50 Nm ten opzichte van zijn voorganger accelereren de SUV en SUV-coupé in 4,7 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De maximumsnelheid bedraagt 273 km/u. De 3,0-liter V6 turbomotor blijft in het programma, maar levert nu 260 kW (353 pk) en 500 Nm, ofwel 10 kW (13 pk) en 50 Nm meer dan voorheen.

Daarnaast vormt deze zescilindermotor de basis voor de aandrijflijn van de Cayenne E-Hybrid. In combinatie met een nieuwe, 30 kW sterkere elektromotor met 130 kW (177 pk) stijgt het systeemvermogen tot 346 kW (470 pk). Dankzij een hoogvoltageaccu met een grotere capaciteit (25,9 kWh in plaats van 17,9 kWh) is het nu mogelijk om afhankelijk van de uitrusting tot 90 kilometer (WLTP) puur elektrisch te rijden. Ondanks de grotere capaciteit van de accu zorgt een nieuwe ingebouwde lader van 11 kW ervoor dat de laadtijd nu kan worden verkort tot minder dan 2,5 uur, afhankelijk van de gebruikte laadpaal. Tijdens het rijden verhogen de geoptimaliseerde E-Hybrid-rijmodi de efficiëntie van de nieuwe Cayenne.

Vanaf nu te bestellen

De Cayenne facelift is per direct te bestellen en staat vanaf juli 2023 bij de Nederlandse Porsche Centra. De Cayenne E-Hybrid heeft een consumentenadviesprijs van € 110.000; als Coupé kost hij € 113.200. De versie met 3,0-liter V6 kost € 146.200 en als Coupé € 151.000. De Cayenne S ten slotte kost € 182.600 of € 189.100 als Coupé.