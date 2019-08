Porsche lanceert Cayenne PHEV

13 augustus 2019 | Porsche richt zich vol op elektromobiliteit en lanceert nu ook een plug-in hybride topversie van de Cayenne. De Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé hebben een systeemvermogen van 500 kW / 680 pk. Dat wordt behaald door de samenwerking van een 4,0-liter V8-turbomotor (404 kW / 550 pk) en een elektromotor (100 kW / 136 pk) die in de achttraps Tiptronic S-transmissie is geïntegreerd. Het maximale systeemkoppel van 900 Nm is bij deze SUV's al net boven stationair toerental beschikbaar.

Beide modellen sprinten in 3,8 seconden van stilstand naar 100 km/u en bereiken een topsnelheid van 295 km/u. De nieuwe topuitvoeringen leveren hun prestaties tegen een relatief verbruik. De Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Turbo S E-Hybrid Coupé rijden, onder optimale omstandigheden, tot een afstand van 40 kilometer puur elektrisch. Het gemiddelde, theoretische NEDC-verbruik is 3,9-3,7 l/100 km (benzine) en 19,6-18,7 kWh/100 km (elektriciteit).

Naast de twee topversies voegt Porsche ook een nieuwe Cayenne E-Hybrid Coupé toe aan het programma. Dit model levert een systeemvermogen van 340 kW (462 pk), een systeemkoppel van 700 Nm en rijdt tot 43 kilometer (theoretisch) volledig elektrisch. De reguliere Cayenne E-Hybrid blijft in het programma en is nu voorzien van een benzinepartikelfilter.

Bij de Cayenne Turbo S E-hybrid modellen is de elektromotor tussen de V8-motor en de achttraps Tiptronic S geplaatst. Beide motoren zijn met elkaar verbonden via een ontkoppelaar die is aangebracht in de hybride-module, de zogenaamde Electric Clutch Actuator (ECA). De elektromotor zorgt in de rijmodus E-Power voor emissieloze aandrijving tot een maximum snelheid van 135 km/u en wordt middels het standaard aanwezige Sport Chrono Pakket verder gebruikt om de prestaties van de brandstofmotor te verbeteren. Deze techniek heeft Porsche overgenomen van de 918 Spyder.

De lithium-ionbatterij bevindt zich onder de vloer van de bagageruimte en heeft een capaciteit van 14,1 kWh. Binnen 2,4 uur is de hoogspanningsaccu volledig opgeladen met de standaard 7,2 kW ingebouwde AC-lader via een aansluiting van 400 volt en 16 ampère. Het laadproces duurt zes uur op een conventioneel stopcontact met 230 volt en 10 ampère. Het laadproces is te starten via de timer van het Porsche Communication Management (PCM) of via de Porsche Connect app voor smartphones en Apple Watch. De Cayenne E-Hybrid modellen beschikken standaard over een extra klimaatregeling die het interieur bij stilstand kan verwarmen of koelen.

Af fabriek zijn de Cayenne Turbo S E-Hybrid en de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé uitgerust met onder meer Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) inclusief Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus), Porsche Ceramic Composite Brake (PCCB), 21 inch lichtmetalen velgen in Aero-Design inclusief wielkastverbredingen die in de exterieurkleur zijn gespoten, Stuurbekrachtiging Plus en het Sport Chrono Pakket. Ook standaard bij de Cayenne Turbo S E-Hybrid is adaptieve driekamer-luchtvering inclusief Porsche Active Suspension Management (PASM). Dat zorgt ervoor dat de bestuurder de vering van de auto zelf kan instellen, van relaxed rijcomfort tot pure sportwagendynamiek. Optioneel zijn lichtmetalen velgen tot 22 inch en achterasbesturing beschikbaar.

Alle Cayenne-modellen worden standaard geleverd met led-koplampen, een cruise control met instelbare snelheidslimiet, camera-gebaseerde bescherming voor voetgangers en parkeerhulp voor en achter - bij de Cayenne Coupé gekoppeld aan een achteruitrijcamera. Verder zijn de nieuwe topversies van de Cayenne optioneel uit te rusten met onder meer led-matrix koplampen, een head-up display, een nachtzichtassistent met warmtebeeldcamera en Porsche InnoDrive inclusief adaptieve cruise control, rijstrookwisselhulp, verkeerstekenherkenning, actieve geleiding, kruispuntassistent en noodstopfunctie.

Porsche vult het gamma van de onlangs geïntroduceerde Cayenne Coupé aan met twee verschillende hybride versies. Deze sportieve variant van de Cayenne SUV is als hybride-versie behalve met een 4,0-liter V8-turbomotor ook verkrijgbaar met een 3,0-liter V6 turbomotor. De nieuwe Cayenne E-Hybrid Coupe heeft een systeemvermogen van 340 kW (462 pk) en een systeemkoppel van 700 Nm. De sprint van nul naar 100 km/u neemt in combinatie met het standaard Sport Chrono Pakket maar 5,1 seconden in beslag (met de optionele lichtgewicht sportpakketten: 5,0 seconden), de topsnelheid wordt bereikt bij 253 km/u. Het gemiddelde brandstofverbruik (NEDC) bedraagt 3,2-3,1 l/100 km (benzine) en 18,7-17,7 kWh/100 km (elektriciteit). Het pure elektrische bereik is maximaal 43 kilometer.

Alle hybride-versies van de Cayenne zijn vanaf vandaag te bestellen en staan vanaf eind september bij de Nederlandse Porsche Centra. Consumentenadviesprijzen starten bij 104.100 euro voor de Cayenne E-Hybrid en 109.000 euro voor de Cayenne E-Hybrid Coupé. De Cayenne Turbo S E-Hybrid is verkrijgbaar vanaf 190.400 euro, de Cayenne Turbo S E-Hybrid Coupé vanaf 194.200.