Porsche Cayenne nu ook als plug-in hybride

1 mei 2018 | Porsche breidt het aantal hybridemodellen verder uit. De nieuwe Cayenne E-Hybrid combineert een 3,0-liter V6-benzinemotor (250 kW/340 pk) met een elektromotor (100 kW/136 pk) en komt tot een totaal vermogen van 340 kW (462 pk). Zijn maximumkoppel van 700 Nm is beschikbaar bij een toerental dat iets boven stationair ligt. De nieuwe plug-in hybride SUV accelereert in 5,0 seconden van stilstand naar 100 km/u en haalt een topsnelheid van 253 km/u. Op elektrische kracht alleen haalt hij een actieradius van maximaal 44 km (gemiddeld 23 tot 44 km) en een maximale snelheid van 135 km/u. Volgens de New European Drive Cycle (NEDC) ligt het brandstofverbruik op 3,4 tot 3,2 l/100 km en heeft de Cayenne E-Hybrid 20,9 tot 20,6 kWh/100 km aan elektriciteit nodig (afhankelijk van de gebruikte wielenset).

In vergelijking met zijn voorganger is de verbrandingsmotor van de Cayenne E-Hybrid 5 kW (7 pk) sterker geworden en heeft hij een 43 procent krachtigere elektromotor. Net als bij de Porsche 918 Spyder zorgt die laatste voor extra kracht bij het accelereren. De elektromotor kan in alle standen van het standaard Sport Chrono Pakket worden gebruikt om het maximale koppel direct beschikbaar te hebben. Hoeveel extra kracht er beschikbaar is, hangt van de rijmodus af. In Sport en Sport Plus kan daarvoor bijvoorbeeld alle energie uit de batterij worden gebruikt.

De batterijcapaciteit van de Cayenne E-Hybrid is zo'n dertig procent groter geworden dan die van het vorige model (van 10,8 naar 14,1 kWh). De vloeistofgekoelde batterij ligt onder de laadvloer van de bagageruimte en bestaat uit acht modules met elk dertien prismatische lithium-ioncellen. Als de Cayenne E-Hybrid wordt opgeladen via een 230 volt-aansluiting met 10 ampère, is hij binnen 7,8 uur weer vol. Standaard is er een 3,6 kilowatt-lader aan boord. Wie kiest voor de optionele 7,2 kilowatt-lader, kan de Porsche in 2,3 uur weer opgeladen hebben, mits hij op een 230 volt-aansluiting met 32 ampère wordt aangesloten.

Het laadproces kan worden beheerd via Porsche Communication Management (PCM) en Porsche Connect. Met die mobiele applicatie is het ook mogelijk om de klimaatregeling in en uit te schakelen, zelfs als de auto niet op het contact staat. Porsche Connect kan bovendien worden gebruikt om laadstations te vinden en de locatie daarvan door te geven aan het navigatiesysteem. Met de binnenkort beschikbare Porsche Charging Service kunnen bestuurders terecht bij alle publieke laadstations, ongeacht de provider. Afgerekend wordt er via het Porsche ID-account.

Porsche heeft de aandrijflijn van de Cayenne E-Hybrid opnieuw ontworpen. Zo wordt de koppeling bij de elektromotor nu elektromechanisch aangestuurd voor nog snellere reactietijden. De vierwielaangedreven Cayenne E-Hybrid is uitgerust met de nieuwe achttraps Tiptronic S-transmissie, die nog comfortabeler, soepeler en sneller schakelt. Porsche Active Suspension Management (PASM) is standaard. Optioneel zijn het elektrische rolstabilisatiesysteem Porsche Dynamic Chassis Control (PDCC) en een trekhaak waarmee de Cayenne E-Hybrid maximaal 3,5 ton mag trekken.

Tegelijk met de lancering van de Cayenne E-Hybrid breidt Porsche de optielijst van alle Cayenne-modellen uit. Zo is er voor de allereerste keer een head-up display beschikbaar, dat alle relevante informatie in kleur in het blikveld van de bestuurder projecteert. Andere nieuwe opties zijn de slimme digitale 'co-piloot' Porsche InnoDrive (inclusief adaptieve cruise control), massagestoelen, een verwarmde voorruit en interieurvoorverwarming met afstandsbediening. In het najaar worden 22 inch lichtmetalen wielen aan de optielijst toegevoegd.

De nieuwe Cayenne E-Hybrid heeft een consumentenadviesprijs van € 102.800.