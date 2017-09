Nieuw infotainment voor Porsche Cayenne

21 september 2017 | Met nieuwe functies, diensten en apps tilt de nieuwe Porsche Cayenne voertuigconnectiviteit naar een hoger niveau. Het brede scala aan online mogelijkheden wordt mogelijk gemaakt door Porsche Connect Plus, dat standaard is op de nieuwe Cayenne. Met Porsche Connect Plus komen vele functies onder handbereik. Zo biedt Connect Plus met het Porsche Communication Management (PCM) nu toegang tot Amazon Music en Smart Home-functies van Nest. Cayenne rijders met Smart Home-apparaten van Nest worden daardoor continu in hun auto op de hoogte gehouden over hun huis. De service verzendt bijvoorbeeld gegevens van rookmelders en afbeeldingen van geïnstalleerde camera's via internet. Daarnaast is het mogelijk om op weg naar huis alvast de temperatuur thuis in te stellen.

Ook Radio Plus, een slimme combinatie van analoge, DAB- en onlineradio, is inbegrepen. Als de Cayenne buiten bereik van een FM-frequentie of digitale radio komt, schakelt het systeem automatisch over op online streaming; mits het gekozen station ook online uitzendt. Dankzij de geïntegreerde 4G-simkaart is de Cayenne altijd online. Porsche heeft tevens een vereenvoudigde app voor de belangrijkste Connected Car functies ontwikkeld en biedt een databundel van 7 GB aan om in de Cayenne gebruik te kunnen maken van Amazon Music, online radio en de Wifi-hotspot.

De online navigatie met real-time verkeersinformatie is eenvoudiger te bedienen en daarbij sneller en uitgebreider dan voorheen. De basis voor het vereenvoudigde zoeken naar bestemmingen is de centrale 'finder'. Deze wordt geactiveerd door het loep-symbool in het PCM aan te raken. De 'finder' geeft bovendien nuttige extra informatie zoals brandstofprijzen, beschikbare parkeerplaatsen (inclusief de tarieven) en reviews van hotels en restaurants. Dankzij de nieuwe Voice Pilot zijn bestemmingen ook via spraak in te voeren. Door de online spraakherkenning kan input via de stem nu nog intuïtiever dan voorheen. Zo is het mogelijk om een bestemming in te geven zonder adresdetails. De Voice Pilot begrijpt in totaal meer dan 100 commando's. Dat gaat verder dan de navigatie alleen: ook muziek- en voertuigfuncties zoals airconditioning en stoelverwarming zijn met de stem aan te sturen.

De routeberekening is ook verbeterd. Dit wordt mogelijk door input vanuit de auto en online data tegelijkertijd te verwerken. De berekening van de route vindt dan ook zowel online als in het PCM plaats. Het PCM beslist welke navigatie de optimale route heeft berekend, maar start altijd met het resultaat dat als eerste naar voren kwam. Reisdoelen kunnen via het PCM ingevoerd worden, maar ook buiten de auto via de Porsche Connect App of via de webportal 'My Porsche'. De bestemmingen worden gesynchroniseerd zodra de bestuurder is ingelogd met zijn/haar Porsche ID.

Het navigatiesysteem gebruikt 'zwermdata' voor de nieuwe Risk Radar dienst. Dat betekent dat data over het verkeer en de toestand van de weg anoniem wordt verzameld en verzonden door auto's die over de daarvoor geschikte apparatuur beschikken. Aan de hand van data van voertuigsensoren kunnen er zo waarschuwingen komen voor bijvoorbeeld mist, slipgevaar en ongevallen. Op deze manier kan de Cayenne bijdragen aan het verminderen van gevaar en zelfs ongevallen voorkomen door de bestuurder op tijd te wijzen op gevaar dat op dat moment nog buiten zicht is.

De vernieuwde Porsche Connect app is nu eenvoudiger in gebruik en biedt daarbij meer mogelijkheden om voertuig- en Connectfuncties via de smartphone te bedienen. De app heeft drie belangrijke pijlers: Navigatie, My Vehicle (voor voertuigfuncties) en My Account voor gebruikersgerelateerde diensten en instellingen, zoals de verbinding van de Connect App met de accounts van bijvoorbeeld Amazon Music en Nest. In de My Vehicle-sectie kan de bestuurder via een weergave van de auto (keuze uit drie perspectieven) zien of de deuren, achterklep en ramen gesloten zijn. Ook is de auto via deze sectie te ontgrendelen of af te sluiten. My Vehicle geeft daarbij informatie over de resterende actieradius, het oliepeil en de onderhoudshistorie en maakt het mogelijk om controle- en veiligheidsfuncties aan te sturen.