Polestar toont O2 Concept

2 maart 2022 | Polestar heeft het doek getrokken van een nieuwe concept car en een mogelijke vooruitblik op een roadster in het elektrische tijdperk. De Polestar O2 is het toonbeeld van de visie van Polestar op open rijden met alle voordelen van elektrische mobiliteit. De Polestar O2 is ontwikkeld om een levendige, lichte rijbeleving vol vertrouwen te bieden. Voorspelbaarheid en speelsheid staan aan de basis van een opwindend rijgedrag. Een goede controle, hoge stijfheid en intuïtieve dynamiek zijn dan ook de inherente voordelen van het op maat gemaakte platform van gelijmd aluminium dat ook wordt toegepast voor de Polestar 5 en intern is ontwikkeld door het R&D-team van Polestar in het VK.

De kwaliteit en stijfheid van het gelijmde aluminium platform zijn gericht op een verhoogde dynamische respons. De uitstraling van de Polestar O2 is verwant aan de Polestar Precept concept car, terwijl de cabrio een geheel eigen karakter heeft. De O2 laat zien hoe de evoluerende designtaal van Polestar kan worden toegepast voor verschillende carrosseriestijlen met een sterke familiegelijkenis. De lage en brede carrosserie met een assertieve houding, de compacte 2+2 cabine, de minimale overhangen en een lange wielbasis belichamen klassieke sportwagenproporties in combinatie met een hightech, elektrisch karakter.

De aerodynamica en actieradius worden geoptimaliseerd door speciale ontwerpkenmerken zoals geïntegreerde luchtkanalen die de laminaire luchtstroom over de wielen en carrosseriezijden verbeteren, en de achterlichten die functioneren als luchtschoepen om turbulentie achter de auto te verminderen.

Het interieur is voorzien van een nieuw thermoplastisch 'monomateriaal', waarmee met één enkel basismateriaal verschillende componenten kunnen worden vervaardigd. In het interieur van de Polestar O2 is uitsluitend gebruik gemaakt van gerecycled polyester voor alle zachte onderdelen: schuim, lijm, 3D-gebreide vezels en niet-geweven laminaten. Deze toepassing van materialen vereenvoudigt recycling en is een belangrijke stap op weg naar meer circulariteit en tegelijkertijd minder gewicht en afval.

De duurzaamheidsteams van Polestar zijn van mening dat materialen altijd moeten kunnen worden gerecycled, niet gedowncycled. Voor de Polestar O2 hebben de ingenieurs een nieuwe methode toegepast om de gerecyclede inhoud te beheersen en de circulariteit van metalen onderdelen te verbeteren.

In het chassis zijn verschillende soorten aluminium toegepast om een ​​opwindende rijervaring te bieden. Deze verschillende soorten zijn voorzien van unieke labels, waardoor ze effectiever kunnen worden gerecycled en hun gewenste eigenschappen behouden kunnen blijven. Hoogwaardig aluminium blijft hoogwaardig, terwijl andere soorten hun bedoelde specificaties behouden, waardoor een grotere materiaalefficiëntie en een lagere behoefte aan nieuw aluminium mogelijk is.

Ook op het gebied van communicatie en entertainment, belooft de Polestar O2 het allernieuwste, waaronder een autonome, filmische drone die in de achterbank is geïntegreerd. De concept drone is ontwikkeld in samenwerking met Hoco Flow (onderdeel van Aerofugia) en kan worden ingezet terwijl de auto rijdt, om zo de mooiste rijbeelden en ervaringen vast te leggen.

De technici van Polestar hebben een voorziening ontwikkeld die achter de achterbank omhoog komt om een ​​rustige zone met onderdruk te creëren waardoor de drone kan opstijgen tijdens het rijden. De drone werkt autonoom en volgt de auto automatisch met snelheden tot 90 km/u. De bestuurder kan kiezen tussen een atmosferische sequentie, of een meer actiegerichte sequentie met een sportiever karakter. Na het filmen kan de drone autonoom terugkeren naar de auto. De opnamen kunnen direct via het centrale 15-inch display worden bewerkt en gedeeld, wanneer de auto geparkeerd staat.

De Polestar O2 bouwt voort op de sterke basis die is gelegd door de Polestar Precept. Polestar is van plan om in de komende drie jaar, te beginnen in 2022, drie nieuwe modellen op de markt te brengen die stuk voor stuk kenmerken delen met de twee concept cars.

