Peugeot

Peugeot start verkoop nieuwe 308 SW

15 juli 2021 | Peugeot maakt de prijzen van de nieuwe 308 SW bekend en opent de orderboeken. De nieuwe Peugeot 308 SW is leverbaar voor prijzen vanaf 29.090 euro. De nieuwe Peugeot 308 SW heeft ten opzichte van de hatchback een 55 mm langere wielbasis, wat volledig ten goede komt aan de bagageruimte. Die heeft een inhoud van 608 liter. Door de in de verhouding40/20/40 neerklapbare achterbank plat te leggen groeit de inhoud van de bagageruimte tot 1.934 liter. Dat is 274 liter meer dan in de vorige generatie.

