Peugeot onthult nieuwe 5008

De nieuwe Peugeot E-5008 demonstreert de flexibiliteit van het STLA Medium-platform van Stellantis en is het eerste model met een verlengde wielbasis. Die is met 2,90 meter royaal. De totale lengte bedraagt 4,79 meter.

De nieuwe Peugeot E-5008 komt in de herfst van 2024 op de markt. Het aanbod omvat twee uitvoeringen (Allure en GT), drie optiepakketten en drie volledig elektrische aandrijfvarianten: 157 kW (213 pk), 170 kW (231 pk) Long Range en 237 kW (322 pk) 'Dual Motor' met vierwielaandrijving. Daarnaast wordt de E-5008 leverbaar met 100 kW (136 pk) sterke 48V hybride-aandrijving en als 143 kW (195 pk) sterke Plug-in Hybrid.

Uiterlijk

De relatief hoge taillelijn en de zeer prominente 'schouders' geven de E-5008 een krachtige uitstraling, mede dankzij zijn afmetingen: 4,79 meter lang, 1,89 meter breed en 1,69 meter hoog. De hoek waaronder de achterruit is geplaatst, wordt geaccentueerd door designelementen aan de zijkant van de carrosserie. De voorzijde is voorzien van de nieuwe lichtsignatuur van Peugeot en een bijzondere grille.

Een slanke zwarte band accentueert de grille van de E-5008. De band loopt door over de gehele voorkant van de auto en sluit aan bij de ultracompacte LED-koplampen. Peugeot levert de E-5008 GT standaard met nieuwe Pixel LED-technologie. Die past de lichtbundel van de koplampen automatisch aan op de verkeersomstandigheden, zodat de verlichting altijd optimaal is zonder andere weggebruikers te verblinden.

De nieuwe E-5008 zet de koers voort die begon met de Peugeot 408 en E-3008. De nieuwe E-5008 is bijvoorbeeld voorzien van wielen die de moderne styling versterken en de aerodynamica verbeteren. De 19- en 20-inch wielen hebben een geometrisch-technisch design, met het nieuwe Peugeot-logo in het midden.

Peugeot heeft het aantal decoratieve accenten op de carrosserie beperkt en chroomdelen verbannen. In plaats daarvan zijn kleuraccenten aangebracht op specifieke delen van de carrosserie: Meteor Grey op de voorspoiler en de achterbumper, Orbital Black op de spiegelbehuizingen en onder de taillelijn. De Peugeot E-5008 komt op de markt met keuze uit zes carrosseriekleuren: Obsession Blue, Ingaro Blue, Okenite White, Pearl Black, Artense Grey en Titanium Grey. Voor de tweekleurige GT-uitvoering is een glanzend zwart dak standaard.

De verfijning in het interieur komt tot uiting in bijvoorbeeld de sierlijsten van echt aluminium en de aanpasbare LED-sfeerverlichting (keuze uit acht kleuren). De lijsten en verlichting lopen door van het dashboard over de voor- en achterportierpanelen.

i-Cockpit

Peugeot heeft twee van de drie basiselementen van de i-Cockpit samengebracht: de head-up display en de grote centrale touchscreen. Die zijn nu geïntegreerd in een gebogen panoramisch scherm met een enkel 21-inch beeldscherm. Dat strekt zich uit van de linkerkant van het dashboard tot aan de middenconsole. De panoramische display 'zweeft' bijna letterlijk boven het dashboard. De LED-sfeerverlichting onder het scherm accentueert het 'zwevende' effect.

Het compacte stuurwiel is een belangrijk onderdeel van de Peugeot i-Cockpit. Het nieuw ontworpen centrale deel is nu kleiner en lijkt los te staan van de spaken van het stuur. Daardoor ontstaat een zwevend effect, zoals dat van het scherm in het dashboard.

De bedieningselementen op het compacte stuur zijn nieuw. Ze reageren op aanraking met de vingers en bieden optimale ergonomie. Om per ongeluk activeren te voorkomen, reageren ze pas wanneer de bestuurder er echt langer op drukt. Het nieuwe stuurwiel is in de E-5008 standaard verwarmbaar.

Van de nieuwe Peugeot Panoramic i-Cockpit® maken ook twee nieuwe slanke en elegante bedieningshendels achter het compacte stuurwiel deel uit en twee paddels voor regeneratief remmen.

i-Toggles

In het centrale deel van het dashboard heeft Peugeot i-Toggles geplaatst: volledig aanpasbare en aanraakgevoelige knoppen die inzittenden kunnen programmeren om snelle toegang te bieden tot de tien favoriete functies van de gebruiker: een contact bellen, navigatie starten naar een veelgebruikte bestemming, de radio afstemmen op de favoriete zender, de ideale airconditioningtemperatuur instellen enzovoort.

Peugeot rust de Allure-uitvoering standaard uit met Peugeot i-Connect®, het systeem dat volledige connectiviteit biedt (Apple CarPlay/Android Auto). i-Connec® Advanced is standaard voor de E-5008 GT. Dat biedt connected TomTom-navigatie met een reisplannerfunctie. 'OK, Peugeot', de spraakherkenning in natuurlijke taal, biedt toegang tot infotainment, verwarming en airconditioning en de telefoon. Deze stemherkenning kan nu commando's van de bestuurder en passagier van elkaar onderscheiden. Kunstmatige intelligentie ChatGPT is ook beschikbaar voor de E-5008 en maakt interactie van inzittenden met de E-5008 mogelijk.

Ruimte

Dankzij zijn royale claimt de nieuwe E-5008 opmerkelijk veel beenruimte voor de tweede zitrij. De tweede zitrij in de nieuwe E-5008 biedt een in twee delen (verhouding 60/40) verschuifbare bank met een 40/20/40 neerklapbare rugleuning. De rugleuning van de tweede zitrij is per deel onafhankelijk in vijf standen te verstellen voor extra comfort tijdens lange reizen.

Toegang tot de derde zitrij is eenvoudig dankzij het Easy Access-systeem. De stoelen op de tweede zitrij zijn volledig kantelbaar en tegelijk naar voren verschuifbaar. De E-5008 biedt volgens Peugeot plaats tot aan zeven personen. De derde zitrij is een bank met een in tweeën gedeelde rugleuning met verstelbare hoofdsteunen. Ook deze zitplaatsen beloven comfort met dikke, zachte kussens, hoge rugleuningen en hoofdruimte voor volwassenen.

De nieuwe E-5008 biedt een bagageruimte van 748 dm3 met vijf zitplaatsen en 259 dm3 met zeven zitplaatsen. Met alleen de voorste zitplaatsen bedraagt de inhoud van de bagageruimte tot 1.815 dm3.

De laadvloer achter de derde zitrij is uitneembaar en verticaal achter de stoelen op te bergen, waardoor extra diepte ontstaat voor additionele bagage. Ook onder de derde zitrij bevindt zich opbergruimte. Met een inhoud van ongeveer 80 liter is deze ruimte bedoeld voor het opbergen van diverse spullen die van buitenaf niet zichtbaar zijn. Een speciale lade is optioneel beschikbaar in om deze ruimte optimaal te benutten.

Elektrische auto

Peugeot heeft de nieuwe E-5008 vanaf het begin ontworpen als elektrisch model. Er is keuze uit een reeks emissievrije motoren (WLTP-cijfers in afwachting van goedkeuring), met een elektrische actieradius van 500 tot 660 kilometer, waaronder een AWD Dual Motor en een Long Range-versie.

De synchrone elektromotoren met permanente magneet bieden volgens Peugeot meer vermogen en een betere efficiëntie. De 2WD-versies leveren vermogens van 157 kW (213 pk) en 170 kW (231 pk) en beide 345 Nm trekkracht. De versie met twee elektromotoren en vierwielaandrijving levert een systeemvermogen van 237 kW (322 pk), opgebouwd uit 157 kW op de vooras en 80 kW op de achteras. Daarbij levert de voorste motor een koppel van 345 Nm en de achterste 170 Nm.

De 400-volt lithium-ion-hoogspanningsbatterij met een chemische samenstelling van NMC (nikkel, mangaan en kobalt) bevindt zich onder de vloer en voedt de elektromotor die de auto aandrijft. De overige elektrische verbruikscomponenten (verlichting, infotainment enz.) worden zoals gewoonlijk gevoed door een 12-voltbatterij, die via de omvormer wordt opgeladen vanuit de hoogspanningsbatterij.

De batterij wordt gekoeld met koelvloeistof. Dit maakt snel opladen mogelijk en zorgt voor een optimale spanning en levensduur van de batterij. De warmtepomp zorgt voor een comfortabele temperatuur voor de inzittenden en bespaart stroom.

Hybride

De E-5008 Hybrid 136 e-DCS6 is uitgerust met het Peugeot HYBRID 48V-systeem, dat bestaat uit een benzinemotor van de nieuwste generatie met een vermogen van 100 kW (136 pk), gekoppeld aan een zesversnellingsbak met dubbele koppeling en een elektromotor. Dankzij een batterij die tijdens het rijden wordt opgeladen, biedt deze technologie extra trekkracht bij lage toerentallen en een brandstofverbruik dat tot 15% lager is (5,8 l/100 km in gemengde WLTP-cyclus). In stadsverkeer kan de 5008 Hybrid 136 e-DCS6 gedurende korte tijd in volledig elektrische, emissievrije modus rijden.

Peugeot levert de nieuwe E-5008 ook als Plug-in Hybrid 195 e-DCS7. Deze versie combineert een 92 kW (125 pk) sterke elektromotor met een verbrandingsmotor van 110 kW (150 pk). Dankzij de batterij met hoge capaciteit is in theorie een actieradius tot 80 kilometer mogelijk in de volledig elektrische modus. Bovendien komt deze plug-in hybride standaard met een 60 liter brandstoftank.

Uitvoeringen

De Peugeot E-5008 ALLURE is in zijn geheel in een carrosseriekleur uitgevoerd en voorzien van half-TEP interieurbekleding, half stof met reliëfpatronen. Belangrijkste standaarduitrusting: keyless entry en start, HD-camera achter, parkeersensoren achter, LED-projectoren en -verlichting, lichtmetalen 19-inch wielen, Peugeot i-Cockpit® met twee digitale 10-inch panelen, Peugeot i-Connect informatiesystemen.

De Peugeot E-5008 GT heeft een duo-tone carrosseriekleur, waarvan zwart voor het dak. De interieurbekleding is Alcantara. Belangrijkste standaarduitrusting bovenop die van de Allure-uitvoering: lichtmetalen 20-inch wielen, Pixel LED-projectorkoplampen, parkeersensoren vóór, elektrische achterklep, verwarmbare voorstoelen en verwarmbaar stuurwiel, inductielader voor smartphones, aanpasbare sfeerverlichting, Peugeot Panoramic i-Cockpit® met een gebogen 21-inch scherm, aanpasbare i-Toggles, Peugeot i-Connect Advanced connected informatiesysteem.