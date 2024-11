Peugeot E-5008 wint Gouden Stuurwiel

Zowel de lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG als de vakjury zijn onder de indruk van de uitrusting en technologie van de Peugeot E-5008. Daarnaast heeft hij een SUV-uitstraling met kenmerkende aerodynamische lijnen, terwijl het interieur is ontworpen voor een optimale bruikbaarheid en efficiënte ruimte-indeling. De nieuwe Peugeot E-5008 is een van de weinige EV's op de markt die leverbaar is als zevenzitter. Ruimte voor zeven personen gaan in deze versie samen met een bagageruimte van 259 liter. De versie met vijf zitplaatsen biedt een bagageruimte met een inhoud van 748 liter en met de tweede zitrij neergeklapt zelfs 1.815 liter.

In de cabine van de E-5008 speelt de Peugeot Panoramic i-Cockpit een centrale rol: het head-up display en het grote centrale touchscreen zijn geïntegreerd in een gebogen panoramisch beeldscherm van 21-inch (53,3 cm). Tevens is de Peugeot E-5008 vanaf het begin ontworpen voor elektrische aandrijving. Hij is leverbaar met keuze uit verschillende aandrijfvarianten, waaronder een versie met een actieradius tot 664 kilometer (WLTP).

Het Gouden Stuurwiel werd in 1976 in het leven geroepen door het Duitse BILD am SONNTAG van uitgeverij Axel Springer. Sinds 2009 wordt de verkiezing jaarlijks georganiseerd in samenwerking met AUTO BILD. Voor de overwinning van de Gouden Stuurwielen stemmen de lezers van AUTO BILD en BILD am SONNTAG op hun favoriete model in verschillende categorieën. De finalisten worden vervolgens door een vooraanstaande jury getest en beoordeeld op het Lausitzring-circuit in Duitsland, waarna per categorie een winnaar wordt gekozen. Bij de 2024-editie won de Peugeot E-5008 in de categorie 'beste gezinsauto'.