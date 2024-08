Peugeot maakt prijzen 5008 bekend

De nieuwe Peugeot 5008 vormt de grotere broer van de Peugeot 3008 die eind 2023 werd geïntroduceerd. De 3008 is niet alleen verkrijgbaar als benzineversie maar ook met een volledig elektrische aandrijflijn waarvan de versie met de grotere 96 kWh batterij een actieradius biedt tot 680 km (WLTP, onder voorbehoud van definitieve homologatie).

Ruimte

Ten opzichte van de 3008 is de nieuwe 5008 liefst 25 centimeter langer, is de auto iets hoger en is de wielbasis 16 centimeter groter. Daardoor is een derde zitrij mogelijk. De nieuwe 5008 demonstreert hiermee de flexibiliteit van het STLA Medium-platform van Stellantis waarop de auto wordt gebouwd. De wielbasis van de 5008 bedraagt 2,90 meter. De totale lengte komt uit op 4,79 meter. In de 5008 is een breed scala aan configuraties mogelijk dankzij de combinatie van de in twee delen verschuifbare tweede zitrij in de verhouding 60/40 en de in de verhouding 40/20/40 neerklapbare rugleuning, plus de in de verhouding 50/50 neerklapbare rugleuning op de derde zitrij.

Met alle zitplaatsen achterin volledig neergeklapt, biedt de nieuwe 5008 een vlakke laadvloer met een lengte tot 2 meter en een laadvolume van 1.815 liter. De laadvloer achter de derde zitrij is uitneembaar en verticaal achter de stoelen op te bergen, waardoor extra diepte ontstaat voor extra bagage. Ook onder de derde zitrij bevindt zich opbergruimte. Met een inhoud van ongeveer 80 liter is deze ruimte bedoeld voor het opbergen van diverse spullen die van buitenaf niet zichtbaar zijn. Een speciale lade is optioneel beschikbaar voor deze ruimte.

iCockpit

Ook de nieuwe 5008 is leverbaar met de Panoramic i-Cockpit met 21-inch gebogen, zwevende display. In het centrale deel van het dashboard heeft Peugeot i-Toggles geplaatst: aanpasbare en aanraakgevoelige knoppen die zijn te programmeren om snel toegang te bieden tot tien favoriete functies van de gebruiker: een contact bellen, navigatie starten naar een veelgebruikte bestemming, de radio afstemmen op de favoriete zender, de ideale airconditioningtemperatuur instellen enzovoort. De nieuwe 5008 is ook verkrijgbaar met slimme Pixel LED-technologie in de koplampen.

Uitvoeringen

De Peugeot 5008 Allure is standaard voorzien van onder meer metallic lak, elektrisch verstelbare en inklapbare buitenspiegels, 19-inch Lulea lichtmetalen wielen, glanzend zwarte dakrails, 7 zitplaatsen, een met leder bekleed multifunctioneel stuurwiel, VisioPark parkeerhulp inclusief HD achteruitrijcamera, keyless entry, climate control met 3 zones, Peugeot i-Connect, draadloze Apple CarPlay en Android Auto en tot slot de Peugeot Panoramic i-Cockpit met zwevend dual 10-inch display. Een aantal rijhulpsystemen is in het Safety Plus Pack standaard inbegrepen. Dit bestaat uit cruise control met snelheidsbegrenzer, Advanced Active Safety Brake met camera en radar, een adaptieve grootlicht assistent, Lane Keeping Assist, uitgebreide verkeersbordherkenning en snelheidsadvies en driver attention alert.

Peugeot 5008 GT

De meerprijs voor de 5008 GT bedraagt € 4.100,-. De meeruitrusting van de Peugeot 5008 GT ten opzichte van de Allure bestaat uit onder meer een dak afgewerkt in Black Diamond, een verwarmbaar stuurwiel, aluminiumdesign voetpedalen, sfeerverlichting, koplampen met slimme Peugeot Pixel LED-verlichting, parkeerhulp vóór, handsfree kofferklepbediening, verwarmbare voorstoelen, adaptieve cruise control met Stop & Go functie, Peugeot Panoramic i-Cockpit met zwevend 21-inch display, Peugeot i-Connect Advanced Navigatie met 3D navigatiesysteem met TomTom connected navigatie-services en de i-Toggles. De GT-versie krijgt verder 19-inch Lulea-wielen. De E-5008 EV 96 kWh 230 pk als GT biedt 20-inch lichtmetalen Sofia-wielen. Voor de GT HYBRID 136 e-DCS6 zijn dat 19-inch lichtmetalen Breda-wielen.

Prijzen

De 5008 Allure HYBRID 136 e-DCS6 heeft een vanafprijs van € 45.720,-. De prijs van de 5008 Allure plug-in HYBRID 195 e-DCS7 start bij € 49.220,-. De E-5008 Allure EV 73 kWh 210 pk is verkrijgbaar vanaf € 50.520,-. De meerprijs van de E-5008 ten opzichte van de E-3008 komt uit op € 2.500. De nieuwe E-5008 wordt ook verkrijgbaar als EV 96 kWh 230 pk Long Range met een range tot 660 kilometer (WLTP, afhankelijk van homologatie). De orderboeken voor deze uitvoering openen naar verwachting in september. Deze uitvoering krijgt een meerprijs van € 4.500,- ten opzichte van een vergelijkbare EV 73 kWh 210 pk.

Full Operational Lease via Leasys op basis van 60 maanden en 10.000 kilometer per jaar start bij € 659,- exclusief BTW voor een 5008 Allure HYBRID 136 e-DCS6. De 5008 Allure plug-in HYBRID 195 e-DCS7 is er in Full Operational Lease vanaf € 689,- exclusief BTW. De E-5008 Allure EV 73 kWh 210 pk start met leasetarieven vanaf € 669,- exclusief BTW.

Allure Care

Net als de nieuwe Peugeot E-3008 profiteert ook de E-5008 van het Allure Care programma: een extra zekerheid van 8 jaar of 160.000 kilometer garantie, op nagenoeg alle onderdelen van de auto in aanvulling op de wettelijk verplichte 8 jaar of 160.000 km fabrieksgarantie op het accupakket. Om de garantie te behouden dient de auto te worden onderhouden bij de officiële Peugeot-garage.

Prijzen nieuwe Peugeot 5008 per 1 november 2024, fiscale waarde:

HYBRID 136 e-DCS6 Allure - € 44.720,-

HYBRID 136 e-DCS6 GT - € 48.820,-

Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 Allure - € 48.220,-

Plug-in Hybrid 195 e-DCS7 GT - € 52.320,-

EV 73 kWh 210 pk Allure - € 49.520,-

EV 73 kWh 210 pk GT - € 53.620,-

EV 96 kWh 230 pk Long Range Allure - € 54.020,-

EV 96 kWh 230 pk Long Range GT - € 58.120,-

Kosten rijklaar maken € 1.000,-