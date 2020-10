Peugeot restaureert 205 GTi

15 oktober 2020 | Ter gelegenheid van het 210-jarige bestaan van Peugeot begint l'Aventure Peugeot een nieuwe activiteit: het restaureren en verkopen van klassieke modellen van Peugeot. De vereniging zonder winstoogmerk restaureert de auto's in de werkplaats van het Musée de l'Aventure Peugeot in Sochaux, Frankrijk. Na de restauratie krijgen de auto's een certificaat van echtheid en worden ze te koop aangeboden.

De eerste auto die door l'Aventure Peugeot wordt gerestaureerd, is een iconisch model voor het merk met de leeuw: een zwarte Peugeot 205 GTi 1.9. De restauratie wordt uitgevoerd in de werkplaats van het museum l'Aventure Peugeot. Zo worden het talent en de expertise belicht van de vakmensen, die gespecialiseerd zijn in specifieke ambachten en beroepen die essentieel zijn voor restauraties: technici, monteurs, bankwerkers, plaatwerkers en stoffeerders.

De nieuwe activiteit is alleen mogelijk met de beschikbaarheid van reserveonderdelen. l'Aventure Peugeot is op dat gebied inmiddels zeven jaar actief en heeft het magazijn vernieuwd om een grote onderdelenvoorraad op te bouwen. De vereniging l'Aventure Peugeot doet een beroep op traditionele leveranciers om eventueel ontbrekende onderdelen opnieuw te produceren. Wanneer dat niet meer mogelijk is, kan gebruikgemaakt worden van zogenoemde 3D manufacturing.

Vanaf 2021 is er een speciale afdeling ("Par l'Aventure Peugeot") op het platform Laventurepeugeotcitroends.fr, waar de gerestaureerde auto's met certificaat van l'Aventure Peugeot te zien en te koop zijn. Ook particulieren kunnen hier hun klassieke Peugeot aanbieden, mits die is voorzien van het kwaliteitslabel van l'Aventure Peugeot.