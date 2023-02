Peugeot 205 bestaat 40 jaar

Als het gaat over de geschiedenis van een auto gaat het ook om de geschiedenis van de mensen die hem hebben ontwikkeld. Zo is de Peugeot 205 onlosmakelijk verbonden met Jean Boillot, lid van de raad van bestuur van Peugeot in de jaren zeventig. In een moeilijke tijd voor het merk, bedacht hij het ambitieuze project van een compacte, multifunctionele stadsauto. Een auto die even comfortabel in de stad als op landwegen is, die geschikt is voor een klein gezin, maar die ook betaalbaar is voor het grote publiek. Kortom, een auto die aan veel eisen moest voldoen.

Peugeot Design versus Pininfarina

De Peugeot 205 was een grote stap in termen van design, technologie en marketing. Terwijl de meeste modellen van Peugeot toentertijd waren ontworpen door het Italiaanse designhuis Pininfarina, waren het de huisstylisten onder leiding van Gérard Welter die de intern georganiseerde designwedstrijd wonnen met hun moderne en vloeiende ontwerp. Als 'troost' mocht Pininfarina wel de Peugeot 205 cabriolet ontwerpen.

Het design van de Peugeot 205 maakte indruk met diverse onderscheidende kenmerken die later ook op andere modellen van Peugeot te zien waren, zoals de grille met horizontale spijlen en de band tussen de achterlichten. Bovendien was het interieur ontworpen door Paul Bracq, een bekende naam in de autodesignwereld die destijds lid was van de designstudio van Peugeot.

Eerste sportieve diesel

De introductie van de Peugeot 205 markeerde ook de intrede van Peugeot in het moderne tijdperk. De 205 was compact maar ruim, zuinig en betaalbaar, praktisch dankzij de hatchbackcarrosserie en berekend op alle behoeften. Het was ook het eerste model van Peugeot met torsiestaven aan de achterzijde om meer ruimte in het passagierscompartiment te creëren.

De Peugeot 205 werd zelfs als eerste model geleverd met de nieuwe generatie XU-motoren en was met de XUD7-motor de eerste kleine Franse dieselauto op de markt. Bovendien bood deze 60 pk sterke 1.769 cm3 viercilinder dieselmotor dezelfde prestaties als de benzinemotoren van de concurrentie, maar dan met een aanzienlijk lager brandstofverbruik van 3,9 l/100 km.

Van 45 naar 200 paardenkrachten

De Peugeot 205 was de eerste compacte auto van het merk met zo'n gevarieerd motorengamma, met vermogens uiteenlopend van 45 tot 200 pk. Hij was leverbaar met een automatische transmissie, wat toentertijd in die klasse zeer ongebruikelijk was. Vanaf de introductie van de Peugeot 205 in 1983 was het model leverbaar met keuze uit een benzinemotor en een dieselmotor. Het jaar daarna werd de driedeursvariant aan het aanbod toegevoegd, evenals de 205 GTi en Turbo 16.

Daarna volden er nog veel meer, variërend van de voordelige Peugeot 205 Junior met denim stoelbekleding tot de luxere Lacoste- en Gentry-uitvoeringen.

205 een sterk nummer

Het succes en de naamsbekendheid van de Peugeot 205 was deels te danken aan de reclamecampagne. Vanaf de marktintroductie in 1983 kwam de reclameslogan '205 een sterk nummer' overal terug. Ook in tv-reclames die effectief en modern waren, zoals de James Bond-achtige film waarin de Peugeot 205 door een militair vliegtuig wordt achtervolgd en gebombardeerd op een bevroren meer. Deze beroemde commercial werd geregisseerd door Gérard Pirès, die enkele jaren later de speelfilm Taxi zou maken met de Peugeot 406 in de hoofdrol.

Autosport

Autosport werd gezien als een middel om het merk en het model te promoten. Onder leiding van Jean Todt stapte Peugeot in 1984 in de Group B-klasse van het World Rally Championship (WRC) met de Peugeot 205 Turbo 16.

In het eerste seizoen maakte coureur Ari Vatanen indruk door drie rally's te winnen. De lijn werd doorgetrokken, waarna de Peugeot 205 Turbo 16 zowel in 1985 als 1986 de constructeurstitel veiligstelde en Timo Salonen (1985) en Juha Kankkunen (1986) kampioen werden bij de coureurs. Toen in 1986 een einde kwam aan de Group B-rallycategorie, opperde Jean Todt het idee om met de 205 T16 deel te nemen aan de rally Parijs-Dakar. Die uitdaging werd geaccepteerd, waarna de Peugeot 205 T16 speciaal werd aangepast voor de loodzware Dakar-rally en vervolgens in 1987 (Ari Vatanen) en 1988 (Juha Kankkunen) als winnaar over de streep kwam.

In 1998, na een carrière van vijftien jaar en 5.278.050 geproduceerde exemplaren, zwaaide de Peugeot 205 af. Het model heeft de basis gelegd voor een reeks van succesvolle stadsauto's van Peugeot, zoals de 206, de 207 en de huidige 208.

Hoogtepunten in het tijdperk van de Peugeot 205: