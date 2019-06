Autotest | De Opel Zafira is sinds 1999 een succes. Dat dankt de Zafira aan een slim concept. De Zafira combineert de handelbaarheid en luxe van een personenauto met de ruimte van een bestelbusje. Nu is het tijd voor de vierde generatie van de Zafira. Zal de "Zafira Life" het succes voortzetten?

Het antwoord op die vraag ligt al besloten in de naam. De nieuwe generatie heet: "Zafira Life" en niet "Zafira". De Zafira is een zogenaamde MPV (Multi Purpose Vehicle) en de laatste jaren is de vraag naar dit soort auto's sterk gedaald. Wie een ruime gezinsauto zoekt, kiest niet meer voor een vierkante MPV, maar liever voor een luxe terreinauto (SUV, ofwel Sports Utility Vehicle).

Alleen de vraag naar extreem grote MPV's bleef groeien, zij het dat die vraag in absolute aantallen gering is. Een geheel nieuwe auto ontwikkelen was daarom niet lonend. Als alternatief koos Opel ervoor om een bestelwagen als een personenauto in te richten. De Zafira Life is er in twee uitvoeringen. De hier gereden "Family"-variant richt zich op zeer grote gezinnen. Daarnaast is er een VIP-shuttle voor het gebruik als luxueuze taxi of shuttle voor hotels en bedrijven.

Ruimte

Het is dus gedaan met de handelbare personenauto van weleer. De Zafira Life is een bus en dat is overduidelijk bij het instappen. Of beter gezegd: het in-klimmen, want de bestuurder zit hoog "op de bok". De ruimte voorin is overweldigend en groter dan die van zelfs de grootste MPV of SUV.

Net als de bestelauto waar hij van is afgeleid (Opel Vivaro), is de Zafira Life verkrijgbaar in drie lengtes. Er is een korte variant (niet in Nederland verkrijgbaar vanwege het lagere uitrustingsniveau), een middelgrote variant (495 cm) en een extra lange variant (530 cm). Daarbij is er de keuze tussen 7 of 9 zitplaatsen (in Nederland altijd 7) en vaste of draaibare stoelen. Met de draaibare stoelen kan achterin een zitje worden gemaakt met een tafel in het midden.

De toegang tot de achterste zitplaatsen is eenvoudig dankzij grote schuifdeuren, die optioneel elektrisch bedienbaar zijn. De hier gereden middelgrote versie biedt achterin een enorme hoofd- en beenruimte, waar volwassenen ook prima zitten op een lange rit. Achterin zijn klaptafeltjes en luchtroosters aanwezig. Zelfs de ruimte op de derde zitrij is voldoende voor grote volwassenen. Bovendien vraagt het geen moeilijke klim om op de derde zitrij te komen.

Wanneer de derde zitrij in gebruik is, resteert ook nog eens voldoende ruimte voor de nodige bagage. Die bagageruimte is heel veel groter dan bij een 7-persoons MPV of SUV. Echter, alleen wanneer wordt gekozen voor de lange Zafira Life is de kofferruimte voldoende voor de reisbagage van alle inzittenden. Het openen en sluiten van de achterklep kost veel kracht. Daarom is het ook mogelijk om alleen de achterruit te openen.

Uitrusting

Als het om het uiterlijk en de ruimte gaat, dan is de Zafira Life onmiskenbaar een bus en geen personenauto of MPV. Het uitrustingsniveau is echter wél vergelijkbaar met dat van een personenauto. De gekozen materialen zijn van dezelfde kwaliteit als die van de grotere modellen van Opel. En omdat bestelbussen in de regel zeer intensief worden gebruikt, zijn deze altijd voorzien van bovengemiddeld goede stoelen. De zit in de Zafira Life is daarom uitstekend.

Omdat de Zafira Life is gebaseerd op een bus van zustermerken Citroën en Peugeot, biedt de Opel alle luxe en veiligheidsvoorzieningen die de Franse partners in huis hebben, inclusief head-up display. Opel heeft meer techniek in huis (o.a. een geavanceerder infotainment-systeem en intelligente koplampen). Om de Zafira Life toegankelijker te maken voor bestuurders die niet gewend zijn aan het rijden met een bus, zijn camera's rondom beschikbaar. Ook de dodehoekdetectie maakt het rijden net even makkelijker. Toch waren (nog) grotere buitenspiegels welkom geweest.

„De naam "Vivaro Life" zou logischer zijn geweest, maar Opel wil de naam "Zafira" graag behouden“

Motoren

De Zafira Life is gebaseerd op een bedrijfswagen en daarom zijn alleen dieselmotoren leverbaar. Voor 2021 is een geheel elektrisch aangedreven variant aangekondigd, maar vooralsnog biedt Opel alleen de keuze tussen een 150 en een 177 pk sterke dieselmotor (ontwikkeld door Peugeot / Citroën).

De 150 pk sterke dieselmotor biedt ruim voldoende vermogen voor deze grote en hoge auto. Daarbij grijpt de koppeling zelfs zo bruusk en direct aan, dat de bestuurder even moet oefenen om zijn of haar passagiers comfortabel te vervoeren. Ook bij een laag toerental is de motor zeer sterk en daarom kan met minimaal schakelen eenvoudig door dorpjes of in de file worden gereden. Heel prettig! Net zo makkelijk houdt de Zafira Life hoge snelheden vast op de buitenweg, om comfortabel lange afstanden af te leggen. Dankzij zeer goede geluidsisolatie is de Zafira Life aangenaam stil. Niet alleen de geluiden van de motor, maar ook die de rijwind en banden zijn uiterst gering voor een bus.

Weggedrag

De daadkracht van de motor en het geluidsniveau benaderen die van een personenauto of MPV. Het is het weggedrag waarmee de Zafira Life definitief als "bus" wordt geclassificeerd. De bestuurder is zich er altijd van bewust een zeer grote auto te rijden en moet de rijstijl daarop aanpassen. De Zafira Life vraagt domweg heel veel ruimte op de weg en reageert met een zekere vertraging op commando's van de bestuurder. De draaicirkel is juist opmerkelijk kort en dat maakt manoeuvreren veel eenvoudiger dan met andere busjes.

Het zachte onderstel en de indirecte besturing mogen dan weinig rijplezier voor de bestuurder geven, daar gaat het bij de Zafira Life niet om. Dit is een auto voor personenvervoer en voor de passagiers biedt de Zafira Life juist optimaal comfort.

Conclusie

Kan de Zafira Life het succes van de voorgaande generaties voortzetten? Nee. De Zafira Life is een heel andere auto dan de Zafira. De Zafira is een handelbare personenauto die de ruimte van een busje benadert. De Zafira Life is daadwerkelijk een busje en rijdt ook zo. De Zafira Life nodigt er niet toe uit om doordeweeks te gebruiken als zakenauto en in het weekend als gezinsauto. Daarvoor ligt het verbruik te hoog en ontbreekt de handelbaarheid. Bovendien is de Zafira Life in Nederland inclusief belastingen veel duurder dan de Zafira.

De Zafira Life mag dan geen volwaardige opvolger van de Zafira zijn, het is een uitstekend busje! De naam "Vivaro Life" zou logischer zijn geweest, maar Opel wil de naam "Zafira" graag behouden. Als bus voor personenvervoer overtuigt de Zafira Life met een luxe aankleding, een rijke uitrusting (zowel voor luxe als veiligheid), sterke motoren en een comfortabel weggedrag.