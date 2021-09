Nissan onthult Townstar

28 september 2021 | Nissan onthult met de nieuwe Townstar zijn nieuwste generatie compacte lichte bedrijfswagens. De volledig elektrisch aangedreven Townstar moet de overstap naar elektrificatie versnellen. De Townstar introduceert meer dan twintig technologieen die nieuw zijn in het segment van lichte bedrijfswagens. De nieuwe Nissan Townstar is ontwikkeld voor optimale efficientie en veelzijdigheid in stedelijke gebieden. Om aan de uiteenlopende behoeften van de klant te voldoen, wordt hij leverbaar in zowel bestel- als personenuitvoering.

De Townstar is voorzien van geavanceerde technologie en een batterij met een capaciteit van 44 kWh. Hij combineert intelligent energiemanagement met effectieve batterijkoeling in een geoptimaliseerd pakket. De Townstar heeft een actieradius tot 285 km (onder voorbehoud van homologatie). Hij beschikt over een vermogen van 90 kW (122 pk) en het koppel bedraagt 245 Nm.

Onder meer Side Wind Assist, Trailer Sway Assist, Intelligent Emergency Braking met herkenning van voetgangers en fietsers, Junction Assist, Hands-Free Parking en Intelligent Cruise Control zijin nieuwe voorzieningen voor de Townstar. Voor het eerst past Nissan de Around View Monitor (AVM) toe in het segment van lichte bedrijfswagens. Met behulp van diverse camera's toont het systeem op de display een 360o-overzicht van het gebied rond de auto.

De Townstar is voorzien van het bestuurdersassistentiesysteem ProPilot, dat de bestuurder ondersteuning biedt op de snelweg. Zo nodig brengt ProPilot de Townstar in druk verkeer volledig tot stilstanden laat hem vervolgens weer optrekken om de voorganger automatisch te volgen. ProPilot houdt de Townstar in het midden van de rijstrook, ook in flauwe bochten.

Connectiviteitsfuncties, zoals E-Call, Apple CarPlay/Android Auto en het draadloos opladen van smartphones, zijn direct vanaf de introductie leverbaar. Daarnaast zijn ook Connected Services beschikbaar. Deze diensten zijn te gebruiken via de 8-inch touchscreen die in de volledig elektrische Townstar naast het 10-inch instrumentarium van de bestuurder bevindt.

De besteluitvoering van de nieuwe Townstar is ontwikkeld om te voldoen aan de behoeften van klanten zoals mkb'ers, die zoeken naar ruimte en laadvermogen. Dankzij de laadruimte van maximaal 3,9 m3 kan de nieuwe compacte bestelbus met gemak twee Euro-pallets en maximaal 800 kg lading vervoeren. De krachtige aandrijflijnen maken een trekgewicht van maximaal 1.500 kg mogelijk. De laadruimte is toegankelijk via grote schuifdeuren aan de zijkant en aan de achterzijde naar wens via een achterklep of ongelijke deuren die in de verhouding 60:40 over 180o zijn open te draaien

De personenuitvoering van de nieuwe Townstar voorziet gezinnen van tot 755 liter aan bagageruimte. De Nissan Townstar verwelkomt zijn inzittenden met het comfort van een personenauto, verfijnde stoelen en portierbekleding en een moderne afwerking van de middenconsole en het instrumentenpaneel. Ook is er een veiligheidsuitrusting met onder meer een gordelverklikker, Automatic Emergency breaking system, Lane Keep Assist, Blind Spot Intervention en Traffic Sign Recognition.

De Nissan Townstar wordt gebouwd op het CMF-CD-platform van de Alliantie Renault-Nissan. De Townstar heeft esthetische verwijzingen naar de Ariya, zoals de kenmerkende standaard LED-koplampen en de aerodynamische voorzijde met Kumiko-patroon en een V-motion-design met dagrijverlichting.