Nissan introduceert Townstar Evalia EV

Met zijn lange wielbasis en zeven zitplaatsen onderscheidt de NissanTOWNSTAR Evalia EV zich door zijn functionaliteit. Door de brede schuifdeurenbereiken de passagiers eenvoudig de tweede en derde zitrij. De vijf zitplaatsenachterin zijn niet alleen uit de auto te halen, de stoelen zijn ook inlengterichting te verschuiven.

Met alle stoelen behalve die van de bestuurder verwijderd, transformeert deNissan TOWNSTAR Evalia EV van een personenbus in een flexibele bedrijfswagenmet een laadruimte van 3.750 liter. De rugleuningen van de zitplaatsen zijnneerklapbaar voor het vervoer van bijvoorbeeld surfplanken en deski-uitrusting.

Volledig elektrisch

De nieuwe Nissan TOWNSTAR Evalia EV is voorzien van een volledig elektrischeaandrijflijn. Met een 90 kW sterke elektromotor en een batterij van 45 kWhheeft de TOWNSTAR Evalia EV een theoretitische actieradius van 265 kilometer.De warmtepomp en vloeistofkoeling verhogen niet alleen het comfort, ze biedenook optimale efficiëntie voor een maximaal rijbereik en bij het opladenvan de batterij.

De TOWNSTAR Evalia EV biedt ook AC-laadmogelijkheden: met 22 kW is debatterij onder ideale omstandigheden in anderhalf uur opgeladen van 15 tot 80procent. Voor snel opladen onderweg is het DC-vermogen van 80 kW goed voor eentheoretische oplaadtijd van 37 minuten.

Veiligheid

Standaard moderne voorzieningen, zoals de Nissan Intelligent Around ViewMonitor, Blind Spot Warning en Intelligent Emergency Braking, beschermeniedereen aan boord. Verder bieden Lane Keep Assist, parkeersensoren voor enachter en e-Call extra bescherming voor bestuurder en passagiers.

De Nissan TOWNSTAR Evalia EV is te zien en te bestellen bij deNissan-dealer. Prijzen vanaf 41.990 euro.