Nissan introduceert Townstar Electric Van

De Nissan Townstar EV is voorzien van een geheel elektrische aandrijflijn die is uitgerust met een energiemanagementsysteem en temperatuurregeling voor de batterij. Dankzij het aerodynamische design en de efficiëntie die dat met zich meebrengt, biedt de Townstar EV een theoretische actieradius tot 300 kilometer (WLTP-cyclus). Met zijn 45 kWh batterij heeft de Townstar EV een vermogen van 90 kW en een koppel van 245 Nm. Opladen is mogelijk aan de hand van wisselstroom (AC, 11 en 22 kW) en CCS-snelladen met gelijkstroom (DC). Dit laatste zorgt ervoor dat de batterij onder ideale omstandigheden 37 minuten van 15 tot 80 procent kan worden opgeladen.

De Nissan Townstar EV heeft een modern design, waarbij de familiegelijkenis met de andere geëlektrificeerde modellen van Nissan meteen herkenbaar is. Het kenmerkende front is voorzien van een zogenaamd Kumiko-patroon. Dat verwijst naar het Japanse DNA van Nissan en geeft de bestelauto een eigen uitstraling.

De bestelauto is leverbaar met meer dan twintig technologische voorzieningen, zoals connectiviteit en een 10-inch digitaal dashboard. Met de Townstar EV doet ook Nissans rijhulpsysteem ProPILOT Assist zijn intrede in het gamma lichte bedrijfsauto's van Nissan. Deze technologie, in combinatie met Nissans Intelligent Around View Monitor (AVM), biedt de bestuurder extra assistentie. Een warmtepomp die de warmte van de batterij naar het interieur voert, verhoogt zowel de efficiëntie als de behaaglijkheid in het interieur bij lage buitentemperaturen. Een reeks optionele actieve en passieve veiligheidstechnologieën zijn onder meer Blind Spot Warning, Handsfree Parking, Active Cruise Control, Intelligent Emergency Braking, Side Wind Assist en Trailer Sway Assist.

De Townstar EV is leverbaar in twee lengtes (L1 en L2) en met -afhankelijk van de gekozen uitvoering - een laadvermogen van 612 tot 788 kg en een toegelaten aanhangergewicht tot wel 1.500 kg. De laadruimte van de Townstar EV heeft een inhoud van 3,3 (L1) of 4,3 m3 (L2) - groot genoeg voor twee europallets.

Elke lichte bedrijfsauto van Nissan heeft een garantie van 5 jaar of 160.000 km. Voor de Townstar EV breidt Nissan de zekerheid uit met de wettelijke garantie van 8 jaar op de batterijstatus tot 70 procent van een nieuwe.