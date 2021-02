Nissan viert 10 jaar LEAF met groen initiatief

8 februari 2021 | Nissan wortelt zich in samenwerking met de Arbor Day Foundation nog steviger in Europa. Met een gezamenlijk initiatief om dit jaar 20.000 bomen te planten, willen Nissan en Arbor Day Foundation lokale gemeenschappen helpen om klimaatverandering en luchtvervuiling te bestrijden en het leven van toekomstige generaties te verrijken.Ter gelegenheid van het al tien jaar voortdurende succes van de Nissan LEAF start het merk een project voor het planten van bomen. Dit maakt deel uit van Nissans langetermijnmissie om te werken aan een groenere planeet via het Nissan Green Program 2022, onderdeel van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties.

Specifiek voor dit herbebossingsprogramma zijn locaties geselecteerd in Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Duitsland. Achterliggende doelen variëren van het voorkomen van overstromingen om speelruimte voor kinderen in Londen veilig te stellen tot het herstellen van bosgebieden rond Parijs, die ernstig zijn aangetast door de schorskever. Doel is ook om voor iedere locatie een groter sociaal doel te dienen en ervoor te zorgen dat de leefomgeving voor iedereen prettig is.

Nissan breidt zijn initiatieven in het kader van het Nissan Green Program verder uit en werkt aan een verdere reductie van zijn CO2-voetafdruk. Het merk wil tegen 2050 CO2-neutraal zijn, zowel met de productie in alle fabrieken als gedurende de levensduur van de producten. Nissans missie is gebaseerd op de al tientallen jaren lopende programma's om de CO2-emissie te reduceren en vormen van elektrische aandrijving aan te bieden die goed zijn voor het milieu en de samenleving. Sinds 2010 hebben de berijders van een Nissan LEAF voorkomen dat ruim 2,5 miljoen ton CO2-emissie werd uitgestoten.

De Arbor Day Foundation, opgericht in 1972, is de grootste non-profitorganisatie voor het planten van bomen. Deze stichting, met meer dan een miljoen donateurs, heeft in de afgelopen vijftig jaar met hulp van partners wereldwijd al meer dan 400 miljoen bomen geplant. De stichting wil mensen laten begrijpen dat bomen een oplossing kunnen bieden voor veel problemen waarmee de wereld te kampen heeft, zoals slechte lucht- en waterkwaliteit, klimaatverandering, ontbossing, armoede en honger. Daarbij betrekt ze donateurs, partners, belanghebbenden en gemeenschappen overal ter wereld.

LEAF-rijders kunnen hun kilometerstanden doorgeven en namens hen een boom laten planten als ze een foto van de kilometerstand van hun LEAF delen met de hashtag #LEAF10YearsChallenge. Meer informatie over deelname is te vinden op de social mediakanalen van Nissan (Facebook, Instagram en Twitter).

Nieuwe vloermatten voor de Nissan Leaf?

Dat kan! Vanaf € 35,-

Nissan Leaf nu vanaf 359 euro per maand

18 november 2020

Nissan viert 10 jaar Leaf

10 november 2020

Nissan produceert 500.000ste LEAF

9 september 2020

Nissan geeft 8.000 euro korting op Leaf

16 juni 2020