NIO ET5 nu leverbaar in Nederland

Het interieur van de ET5 is in lijn met het designconcept van NIO dat is gericht op het creëren van een 'tweede woonkamer'. Dit uit zich onder meer in de toepassing van hoogwaardige en duurzame materialen waaronder Clean+ Sustainable Fabric dat is gemaakt van gerecyclede PET-flessen. Het materiaal draagt niet alleen bij aan de ambiance, maar verbetert ook de akoestiek in het interieur. Het sculpturale dual-layer design is onder meer terug te vinden in de manier waarop de onzichtbare ventilatieopeningen zijn geïntegreerd in het dashboard. De frameloze soft-close portieren, de auto flush deurgrepen en de digitale sleutel maken in- en uitstappen gemakkelijk.

Ook deze meest recente NIO tot nu toe heeft de kenmerkende PanoCinema-cockpit. Centraal in dit meeslepende, digitale interieurconcept staan het centrale 12,8-inch AMOLED-display en een 10,2-inch HDR-instrumentenpaneel. De geheel nieuwe, in 256 kleuren in te stellen sfeerverlichting en het Dolby Atmos 7.1.4 surround sound system maken het entertainmentconcept compleet.

Met NIO Aquila Super Sensing en NIO Adam Super Computing kan de elektrische sedan semi-autonoom rijden. De NIO ET5 accelereert in 4 seconden van 0 tot 100 km/u, en door het in eigen huis ontwikkelde NIO-remsysteem met remklauwen van gegoten aluminium en 4 zuigers bedraagt de remweg van 100 km/u tot volledige stilstand 33,8 meter. Met een lage luchtweerstandscoëfficiënt van 0,24 en de efficiënte elektrische aandrijflijn van de nieuwste generatie (met silicon carbide-voedingsmodule) reikt de WLTP-actieradius van de ET5 tot 456 km met de 75 kWh Standard Range batterij en tot 590 km met de 100 kWh Long Range batterij.

NIO Subscription, BaaS, koop of lease

De middelgrote NIO is niet alleen te configureren met twee verschillende soorten batterijen, maar ook vier verschillende interieurthema's, drie soorten lichtmetalen velgen en 9 carrosserielakken, variërend van First Light Kiss tot Sunbathe Yellow. Optioneel verkrijgbaar zijn onder meer het Comfort Package (voorstoelen met zitkussenverlenging, ventilatie en verwarming, stuurwielverwarming, een verwarmde achterbank en een geursysteem), remklauwen in Dynamic Airglow Orange, NOMI Mate (de intelligente digitale assistent) en een elektrisch wegklapbare trekhaak. De NIO ET5 heeft een trekvermogen van 1.400 kg ongeacht de gekozen configuratie.

De ET5 is leverbaar inclusief de batterij of in combinatie met een Battery as a Service (BaaS) abonnement waarbij de batterij wordt gehuurd en kan worden gewisseld in de NIO Power Swap Stations. In Nederland zijn al meerdere stations operationeel. Het wisselen van de batterij, inclusief energie, is gratis tot eind 2023.

NIO biedt naast zakelijke leasing verschillende abonnementsvormen aan, waaronder het maandelijks opzegbare NIO Flex Subscription voor meer gemak en flexibiliteit. NIO Subscription biedt looptijden van 1 tot 60 maanden. Deze abonnementsvorm is ontzorgend, waarin onder meer toegang tot de batterijwisseltechniek, onderhoud, verzekering, afschrijving én haal-breng service zijn inbegrepen. Indien gewenst kan de ET5 eveneens op traditionele wijze worden gekocht. De NIO ET5 heeft een consumentenadviesprijs vanaf € 50.700 in combinatie met het BaaS-abonnement en € 62.700 inclusief batterij.