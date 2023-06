NIO introduceert ET5 Touring

Om tot een stationcar te komen heeft het ontwerpteam van NIO de daklijnen van de ET5 opnieuw getekend. Het resultaat is een bagageruimte van 450 liter, met 42 liter onder de vloer.

De elektrische ET5 Touring heeft een beenruimte achterin van 895 mm en de hoofdruimte achterin is met 17 mm toegenomen ten opzichte van de sedan. Hij biedt extra functionaliteit met een 40:20:40 neerklapbare achterbank. Wanneer deze volledig is neergeklapt ontstaat een totale bagageruimte van 1.300 liter. Om zijn veelzijdige karakter waar te maken, heeft hij een lage tildrempel van 699 mm vanaf de grond, een automatisch bedienbare achterklep en een volledig vlakke laadruimte. Andere details zijn de twee magnetische bagageruimteriemen om tassen aan te bevestigen, de in de achterklep geïntegreerde haakjes waar een wetsuit aan kan worden opgehangen, de verwarmde ruitenwissers, de speciale kampeermodus en een draagbare zaklamp die is bevestigd in de bagageruimte.

Het 1,32 meter lange glazen panoramadak heeft een dimoptie en biedt daarmee bescherming tegen maximaal 99,99 procent van de schadelijke UV-stralen en 80 procent isolatie tegen hitte. De ET5 Touring is standaard uitgerust met zwarte dakrails en er is keuze uit tien op de lucht geïnspireerde carrosseriekleuren, vier interieurtinten met een aardethema en vier velgdesigns van 19- of 20-inch.

Rijeigenschappen

De ET5 Touring belooft dezelfde rijeigenschappen als de sedan. Hij heeft een perfecte gewichtsverdeling van 50:50, terwijl de stabiliteit wordt verzekerd door een laag zwaartepunt en een wielbasis van 2.888 mm. Tests in Europa hebben ervoor gezorgd dat de auto is afgesteld om een mix van scherp rijgedrag en comfort te bieden. De voor- en achterwielophanging met vijf draagarmen zorgt voor de nodige controle.

De ET5 Touring beschikt over tweemotorige vierwielaandrijving, bestaande uit een inductiemotor van 150 kW voorin en een permanente magneetmotor van 210 kW achter, met een totaal vermogen van 360 kW. De ET5 Touring sprint van 0 naar 100 km/u in 4,0 seconden, terwijl krachtige remklauwen met vier zuigers garant staan voor een remafstand van 33,9 meter van 100 naar 0 km/u. De toewijding van NIO aan veiligheid wordt bevestigd met een 5-sterren E-NCAP design en standaard zeven airbags.

Software defined: klaar voor de toekomst

De digitale cockpit van de ET5 Touring draait op de tweede generatie van het technologieplatform van het NIO, NT2.0. De tourer is ook uitgerust met NIO AQUILA Super Sensing met 33 detectoren. Dit systeem maakt, samen met de LiDAR-camera met groot bereik en een hoge resolutie, een verregaande ondersteuning tijdens het rijden mogelijk. De ET5 Touring wordt aangedreven door NIO ADAM Super Computing, met vier NVIDIA DRIVE Orin X-chips en 1.016 TOPS rekenkracht. Door deze technologieën krijgen bestuurders toegang tot 23 veiligheids- en rijhulpfuncties.

Het aanbod van systemen wordt regelmatig uitgebreid via over-the-air software-updates (SOTA) en firmware-updates (FOTA). NIO-klanten kunnen de updates aanvragen via de auto of de NIO-app.

Uitrusting

Het 10,2-inch grote HDR digitale instrumentenpaneel en het centrale 12,8-inch AMOLED-display vormen een aanvulling op NOMI, de virtuele AI-assistent van NIO. De sfeer wordt verder bepaald door zowel het 7.1.4 Dolby Atmos Certified 23-speaker Immersive Sound System als het geursysteem met ionisator. De optionele 14-voudig elektrisch verstelbare, geventileerde massagestoelen hebben een extra luchtkussen, een primeur voor NIO. Andere opties zijn een elektrisch uitklapbare trekhaak, het Comfortpakket, gekleurde remklauwen en verschillende interieurafwerkingen.

Prijzen

In Nederland begint de consumentenadviesprijs voor de ET5 Touring bij € 51.900 in combinatie met het Battery-as-a-Service (BaaS)-model van NIO a € 169 (75 kWh) of € 289 (100 kWh) per maand. Net als bij alle andere modellen van het merk kan de batterij in minder dan vijf minuten worden gewisseld via het netwerk van Power Swap Stations. NIO-klanten hebben daarnaast toegang tot een openbaar Europees (snel)laadnetwerk met inmiddels meer dan 400.000 laadpunten.

De ET5 Touring met 75 kWh-batterij heeft een maximale actieradius van 435 km en die van de versie met 100 kWh-batterij bedraagt maximaal 560 km (WLTP).