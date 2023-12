Wat een mooi ding!

De Europese markt wordt overspoeld met nieuwe automerken. Nio wil zich daarvan onderscheiden als "premium" merk. Daarom wordt veel werk van het uiterlijk gemaakt. Sterker nog: het uiterlijk is het belangrijkste nieuws aan deze ET5 Touring. De ET5 was er namelijk al als sedan. Vanwege de grote vraag uit Europa is de ET5 er nu ook als stationcar.

Ruimte

En omdat Nio zich als premium-merk presenteert, is gekozen voor een "life style" stationwagon en niet voor een werkpaard. Alle aanpassingen dienen daarom het lijnenspel, niet de functionaliteit. De Touring heeft geen langere wielbasis dan de standaard ET5. Ook de overhang achter de achterwielen is niet langer. De enige aanpassing betreft de daklijn. De bagageruimte meet nu 450 liter (1.300 liter met opgeklapte achterbank). Dat is in absolute zin groot, maar haalt het niet bij de rijdende pakhuizen van de concurrentie. Ook het aantal voorzieningen om de ruimte beter te benutten of om de auto praktischer te maken is nihil.

Omdat alleen de daklijn is aangepast, is de ruimte op de achterbank hetzelfde als in de gewone ET5: zeer goed. Op verzoek van Nederlandse klanten kunnen de voorstoelen voortaan iets verder naar beneden worden versteld voor een waardevolle extra centimeter hoofdruimte. Dit lijkt misschien een klein gebaar, maar het toont hoe goed en snel de nieuwe merken zaken aanpassen. De gevestigde orde wacht daar nog altijd jaren mee tot de eerstvolgende facelift.

Uitrusting

De cabine kan het best worden omschreven als "minimalistisch". Het dashboard is zo goed al vrij van knoppen en zelfs de luchtroosters zijn verstopt. Een dashboardkastje is (helaas) afwezig. Mede dankzij de gekozen kleuren oogt het interieur van de testauto ongekend strak en modern.

De meeste functies worden bediend via het centrale beeldscherm of middels gesproken commando's aan de "slimme" assistent Nomi. Slim staat tussen aanhalingstekens, want dit is zeker geen AI, zoals Nio wil doen geloven. Nomi herkent steekwoorden in een zin en gokt op basis daarvan wat de bedoeling is. En zolang de verzoeken om de bediening van de auto gaan werkt dat allemaal heel aardig (vooralsnog alleen in Engels en Chinees).

Sinds de test van de ET5 sedan is het besturingssysteem achter het audio-, communicatie- en navigatiesysteem vernieuwd (van versie 1.0 naar 2.0). In de basis is dit nog steeds overduidelijk van Tesla afgekeken, maar het is meer naar de eigen hand gezet om beter aan te sluiten bij de functionaliteit van Nio. Aanvankelijk is het aantal opties overweldigend, maar gaandeweg vindt de gebruiker steeds sneller zijn weg. Bovendien kunnen veel gebruikte functies worden gegroepeerd op een kader dat met een veegbeweging in beeld is te brengen. Ook heel fijn: voortaan zijn alle bemoeizuchtige "veiligheidsvoorzieningen" die de EU vanaf 2024 verplicht vanaf het startscherm in één beweging de mond te snoeren. Wat een verademing!

Veiligheid

En als het over veiligheid gaat: aan de buitenkant vallen de vele camera's en sensoren rondom op. Nio zet sterk in op zelfrijdende functies en beweert dat de auto in China volledig zelfstandig rijdt. Omdat dat in Europa nog niet is toegestaan, beperkt de ET5 zich hier tot assisteren. Op het beeldscherm achter het stuurwiel wordt schematisch weergegeven wat de sensoren registreren en dat is veelal verbluffend accuraat. Bijvoorbeeld in het donker ziet de computer fietsers zonder licht of auto's die achter een vrachtwagen zijn verscholen.

„De ET5 Touring presteert als een sportwagen en is comfortabel als een limousine“

Wat de computer met die informatie doet, is in China en Europa heel verschillend. In de regel verloopt het samenspel tussen de elektronica en de bestuurder harmonieus. Wanneer de bestuurder niets doet, bepaalt de auto het tempo en stuurt de auto zelf. Zodra de bestuurder ingrijpt is lichtjes in het stuurwiel te voelen dat de computer meestuurt. Een enkele keer is de elektronica te voorzichtig, bijvoorbeeld door te remmen voor een auto die richting aangeeft en zou kunnen invoegen. Toch is de nieuwe versie van de bestuurdersassistent een enorme verbetering ten opzichte van de ET7 die werd getest in oktober 2022 en de testrijder dood wilde hebben...

Toch is lang niet naar alle wensen geluisterd. Zo worden Apple CarPlay en Android Auto nog steeds niet ondersteund. Hoe goed de ingebouwde apps ook zijn, menigeen "leeft" in het ecosysteem van Apple of Anroid. Daarop staan alle adressen, alle afspraken en alle muziek. Voor het afspelen van een podcast is bijvoorbeeld alleen Bluetooth beschikbaar. Wanneer een podcast is afgelopen is het niet mogelijk om een nieuwe te kiezen. De enige oplossing is naar een parkeerplaats te rijden en daar op de telefoon een andere podcast te starten. Ook onhandig: wanneer er een bericht binnenkomt kan dat niet door Siri or Google Assistant worden voorgelezen en is het niet mogelijk om een antwoord te dicteren. Nio: dit moet echt anders, want nu zou ondergetekende deze verder uitstekende auto er voor laten staan.

Opladen of wisselen?

Nieuwe merken zien hun kans schoon omdat de gevestigde orde tergend langzaam overstapt op elektrisch rijden, terwijl de techniek inmiddels louter voordelen biedt. Toch gaat Nio nog een stap verder: naast opladen kunnen de batterijen ook worden verwisseld. Daartoe bouwt Nio door heel Europa wisselstations, waarvan er op het moment van schrijven acht in Nederland staan. Daar stuurt de auto automatisch naar binnen en zo'n 3 minuten later rijdt de bestuurder met een 90% geladen accu (er wordt een marge aangehouden voor een langere levensduur van de batterij) weer verder. Dat is sneller dan benzine tanken!

Uiteraard kan de ET5 ook terecht bij een snellader. Daar valt op hoe belangrijk het is om de batterij voor te verwarmen. Wanneer het bezoek is aangekondigd door het laadstation op te geven als bestemming in het navigatiesysteem, laadt de ET5 op met een snelheid van 140 kW. Dat neemt vanaf zo'n 50% batterijlading langzaam af. Zonder voorverwarmde accu is 90 kW de hoogst haalbare snelheid.

Bij publieke laadpunten gaf de testauto veel problemen. Het laden stopte tussentijds regelmatig of de paal gaf spontaan een storing aan nadat de Nio was aangesloten (meerdere keren achter elkaar). Hier is dus een software-update nodig om het laad-protocol beter te implementeren.

Prestaties

De ET5 is leverbaar met een 75 en 98 kWh batterij, waarmee de actieradius respectievelijk 445 en 560 km bedraagt. Twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving is standaard, waarmee het motorvermogen standaard 470 pk bedraagt. Daarmee is de ET5 Touring zo snel, dat dit basismodel moet worden vergeleken met de heel veel duurdere AMG en RS uitvoeringen van de concurrentie. De prestaties worden in alle rust geleverd, zonder terug te vallen op primitief brullen of roken. Omdat de ET5 met zoveel gemak presteert is het spektakel misschien minder, maar het gevoel van superioriteit vele malen groter. Het comfort op de lange afstand is uitstekend.

De bestuurder kan in drie stappen instellen hoe sterk de ET5 inhoudt bij het loslaten van het stroompedaal om zo energie terug te winnen. Die stappen zijn "standaard", "licht" en "extra licht". Helaas ontbreken "zwaar" en "extra zwaar" waardoor rijden met één pedaal niet mogelijk is.

Weggedrag

Ook het onderstel is niet aangepast om van een standaard ET5 een Touring te maken. Hier dus geen achteras die de hoogte aanpast aan het gewicht van de lading of andere geavanceerde voorzieningen. Desondanks is de wegligging uitstekend. Ondanks het feit dat Nio een wereldmerk is en het onderstel niet specifiek op Europa afstemt, is een prima balans tussen sportiviteit en comfort gevonden. Bovendien weet het onderstel het riante motorvermogen prima te verwerken, waardoor er ook ongestraft gebruik van kan worden gemaakt (binnen redelijke grenzen).

Tijdens de test viel opnieuw op hoeveel beter een lage stationcar rijdt dan een hoge SUV. Dergelijke luxe terreinwagens benaderen dankzij een geavanceerd onderstel en heel veel elektronica de stabiliteit van een gewone personenauto, maar er blijft een duidelijk verschil merkbaar. De ET5 Touring heeft van nature een goed weggedrag en dat vertaalt zich in betere communicatie en een vertrouwenwekkender gevoel.

Conclusie

Dat de Nio ET5 Touring in de smaak valt bij het grote publiek was snel duidelijk. Hoe de auto rijdt is na de test ook duidelijk: uitstekend. De ET5 Touring presteert als een sportwagen en is comfortabel als een limousine. Het bereik is groot en laden gaat snel. Als het nog sneller moet is een accuwissel mogelijk.

Is er dan niets te mopperen? Zeker wel! Het is belangrijk om te weten dat dit een life style stationwagon is. Het gaat daarom meer om het lijnenspel dan om de functionaliteit. Die is goed, maar de concurrentie laat zien dat het beter kan. Echt bezwaarlijk is het gebrek aan ondersteuning voor Apple CarPlay en Android Auto. De vele camera's zijn mooi, maar de ET5 is verre van een zelfrijdende auto. Tijdens de test gaf laden bij DC-laders regelmatig storingen. Echter, dit zijn allemaal softwareproblemen en die zijn op te lossen met updates. En gezien de enorme verbeteringen ten opzichte van de ET5 sedan die slechts drie maanden eerder is gereden neemt Nio dat heel serieus. Mooie vooruitzichten dus!