5 EuroNCAP sterren voor NIO ET5 Touring

Bij zijdelingse botstests scoorde de middelgrote EV van NIO het maximaal aantal punten bij zowel de zijdelingse mobiele barrière als de zijpaaltests. Op het onderdeel inzittende kinderen scoorde de NIO ET5 bij zowel de frontale offset- als de zijbarrièretests het maximale aantal punten.

De NIO ET5 is een van de eerste auto's die is getest volgens de nieuwe Euro NCAP Active Safety-scenario's. Deze 70 actieve veiligheidsscenario's werden geïntroduceerd in 2023 en richten zich onder meer op auto-versus-motorfiets, auto-versus-auto bij het oversteken, auto-versus-auto frontaal en bestuurdersmonitoring. Ook tijdens deze strengere tests kon de ET5 Touring de deur- en raamfuncties lang genoeg behouden zodat de inzittenden kunnen ontsnappen als de auto te water raakt. Andere tests zijn gericht op onder meer de passieve veiligheid en eCall-functies, waarbij de auto de hulpdiensten belt.

Met de op het dak gemonteerde LIDAR-sensoren, heeft NIO ook het vermogen van de NIO ET5 om botsingen te vermijden verder verbeterd. Dankzij de locatie van de sensoren kunnen ze over een groot bereik werken, waardoor ze ook bij hoge snelheden een beter zicht op de weg bieden, waardoor de NIO ET5 Touring een hoge Safety Assist-score krijgt.

Euro NCAP concludeerde ook dat de autonome noodremsystemen (AEB) van alle NIO ET5-uitvoeringen goed hebben gepresteerd in tests met andere voertuigen en weggebruikers, wat resulteert in goede of adequate prestaties tijdens tests met kwetsbare weggebruikers zoals voetgangers, fietsers en motorfietsen. De NIO ET5 Touring kan ook automatisch remmen na een botsing om een tweede aanrijding te voorkomen.

De NIO ET5 Touring, een eektrische stationcar, is sinds kort leverbaar in Nederland en de eerste exemplaren zijn recentelijk afgeleverd aan klanten.