NIO lanceert EL6

De EL6 is 4.854 mm lang, 1.995 mm breed, 1.703 mm hoog en heeft een wielbasis van 2.915 mm. Het dashboard heeft een sculpturaal ontwerp dat is geïnspireerd op de natuur en is voorzien van duurzaam rotan en onzichtbare ventilatieopeningen. Een primeur voor de EL6 is de op maat gemaakte akoestische afwerking van de luidsprekers, voor een betere audio-ervaring en een hoogwaardige uitstraling.

Het door NIO in eigen huis ontwikkelde premium stoelplatform omvat onder meer een tot 20-voudige instelbare bestuurdersstoel. De stoelen zijn voorzien van een meerlaags comfortsysteem met een ondersteunend materiaal dat uit negen lagen bestaat. De stoel voor de voorpassagier belooft extra comfort. Hij is in 22 richtingen te verstellen en heeft ook een 'zero gravity'-modus die kan worden ingeschakeld met een druk op de knop. In de liggende modus, die tot wel graden kan worden ingesteld, heeft de voorpassagier extra comfort dankzij de verstelbare beensteun, waarmee een bijna horizontale rustpositie is te creëren. De voorstoelen zijn ook leverbaar met ventilatie, achtpunts massage en driezoneverwarming voor het zitkussen, de rugleuning en beensteun. Ook de tweede zitrij is uitgerust met elektrisch verstelbare zitplaatsen.

De EL6 heeft een flexibele bagageruimte met drie lagen en een maximaal volume van 668 liter. De achterbank kan worden neergeklapt in een 40/20/40-indeling waarmee de capaciteit kan worden vergroot tot 1.430 liter.

Deze SUV is standaard voorzien van een tweemotorige vierwielaandrijving, bestaande uit een 150 kW inductiemotor voorin en een 210 kW sterke permanente magneetmotor achterin. Met zijn systeemvermogen van 360 kW en een maximum koppel van 700 Nm accelereert de EL6 in 4,5 seconden van 0 naar 100 km/u. Het remsysteem met vaste remklauwen en vier zuigers maken een remafstand mogelijk van 34,5 meter vanaf 100 km/u.

Gebruikers kunnen kiezen uit negen rijmodi. Het Intelligent Chassis Controller (ICC) van NIO werkt samen met het Continuous Damping Control (CDC)-systeem om tot 500 dempingsaanpassingen per seconde te maken. Het duurt 0,01 seconden om een aanpassing van de dempingskracht van meer dan 6.000 N te voltooien. Met het Intelligent Smooth Stop (ISS) van NIO kan de EL6 automatisch de remkracht aanpassen.

De SUV van NIO is ook uitgerust met NIO AQUILA Super Sensing met 33 detectoren en NIO ADAM Super Computing met vier NVIDIA Drive Orin X-chips die samen een rekenkracht van 1.016 TOPS genereren.

Eveneens standaard zijn een Enhanced Head-Up Display (HUD) en de intelligente Adaptive Driving Beam (ADB) koplampen. De LiDAR wordt ondersteund door het AQUILA Super Sensing-systeem en camera's aan de voorkant om automatisch de wegomstandigheden te detecteren en de verlichting te regelen. Hiermee wordt niet alleen een nauwkeurige bundelverdeling gegarandeerd maar ook de veiligheid vergroot.

De EL6 is verkrijgbaar in tien carrosseriekleuren en kan worden geconfigureerd met vier verschillende interieurthema's, waarbij twee tinten exclusief verkrijgbaar zijn voor deze SUV: Galaxy Shadow voor het exterieur en Warm Gravel voor het interieur.