Omoda onthult 4

De Omoda 4 stond oorspronkelijk als Omoda 3 te boek en beleefde zijn premiere tijdens de afgelopen Shanghai Motor Show. Nu is het instapmodel van Omoda & Jaecoo volledig uitontwikkeld en klaar voor productie.

Meest opvallende aan de auto zijn de lijnen die iets weg hebben van een stealth straaljager. Volgens Arturo Arino, hoofdontwerper bij Chery Automobile, het moederbedrijf achter Omoda & Jaecoo, is het ontwerp geïnspireerd op Cyber-Mecha. "We wilden iets spannenders creëren dan de steeds alledaagser wordende ontwerpen, die de huidige markt domineren. Zelfs als dat betekent dat de styling niet iedereen zal aanspreken. Het jeugdige perspectief van ons ontwerpteam zie je duidelijk terug in deze futuristische crossover." Ook het interieur gaat mee in deze uitstraling.

Tijdens de User Summit, die dit jaar het thema 'Co-Create, Co-Define' had, werd ook meteen het doek getrokken van de Omoda 4 Ultra. Naast een grote achterspoiler heeft dit model een extra opvallende bodykit gekregen met onder andere een splitter onder de voorbumper, een diffusor, dikkere zijschorten en spiegelkappen in carbonlook. De Electro Yellow-kleur gaat samen met de gele remklauwen.