Jaecoo lanceert 8 SHS-P

De Jaecoo 8 SHS-P is uitgerust met twee 12,3-inch beeldschermen, een infotainmentsysteem, draadloze Apple CarPlay en Android Auto, een augmented reality head-up display en een camerasysteem.

Dankzij elektrische vierwielaandrijving, zes rijmodi, een differentieel met lockfunctie op de achteras en een doorwaaddiepte van 600 mm biedt hij mogelijkheden op onverharde wegen, modderige ondergronden en uitdagende terreinen. Daarnaast heeft de Jaecoo 8 SHS-P een carrosseriestijfheid van 26.000 Nm/graden.

Op gewone wegen zorgt het Continuous Damping Control (CDC)-systeem voor het comfort. Het systeem analyseert honderden keren per seconde het wegdek en past de demping van de ophanging vrijwel direct aan. Het onderstel, ontwikkeld door het Europese R&D-team van Omoda Jaecoo, claimt een combinatie van nauwkeurige besturing en stabiele rijeigenschappen.

De Jaecoo 8 SHS-P wordt aangedreven door het nieuwste Super Hybrid System Plug-in (SHS-P) van Omoda Jaecoo. Het systeem combineert een 1,5-liter turbobenzinemotor, drie elektromotoren en een geavanceerde 3DHT-transmissie, goed voor een systeemvermogen van 315 kW (428 pk) en een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 5,8 seconden.

De plug-in hybride-aandrijflijn biedt een volledig elektrische actieradius tot 135 kilometer (WLTP) en een gecombineerd rijbereik van meer dan 1.000 kilometer. Bij een snellader is de batterij onder ideale omstandigheden in circa 25 minuten van 30 tot 80% op te laden. En dankzij de standaard Vehicle-to-Load (V2L)-functie met een vermogen van 6,6 kW fungeert de auto als mobiele energiebron voor bijvoorbeeld kampeeruitrusting, verlichting of andere elektrische apparaten.

De Jaecoo 8 SHS-P is per direct te bestellen bij de Nederlandse Omoda Jaecoo-dealers. De prijzen beginnen bij € 53.990 voor de vijfzitter, terwijl de versie met zeven zitplaatsen leverbaar is vanaf € 55.990.