Morgan introduceert Plus 8 GTR

9 december 2021 | Morgan introduceert de Plus 8 GTR. Het is de krachtigste auto in de geschiedenis van het bedrijf, is voltooid in de fabriek van het bedrijf in Malvern Link, Worcestershire. Het eerste exemplaar, afgewerkt in het opvallende Yas Marina Blue, doet denken aan de originele ontwerpschetsen die werden uitgebracht om hetmodel in februari 2021 aan te kondigen. Beperkt tot slechts negen exemplaren, het Plus 8 GTR-project is alleen mogelijk dankzij de recente beschikbaarheid van een aantal Plus 8-chassis.

De overige acht auto's zijn allemaal in productie. Verschillende versies zullen al klaar zijn voor het einde van het jaar, de rest volgt in het eerste kwartaal van 2022. Iedere klant heeft samengewerkt met het ontwerpteam van Morgan om hun eigen op maat gemaakte exemplaar samen te stellen. De negen auto's worden gebouwd in verschillende configuraties van onder meer transmissie. Vijf van de acht voertuigen worden geëxporteerd.

Extra vermogen is mogelijk dankzij motortuning en kanonachtige, dubbele sportuitlaten. Deze modificaties verbeteren de gasrespons en verhogen het vermogen ten opzichte van de vorige Plus 8.

De Plus 8 GTR verkent ontwerpthema's zoals de hoge schouderlijn, die al tientallen jaren niet te zien is op een traditionele Morgan-carrosserie. De vijfspaaks wielen met centrale wielmoer doen denken aan Morgan's Plus 8 raceauto's uit de jaren 90. Ze passen in subtiel vernieuwde wielkasten. Andere designelementen zijn onder meer een herziene achterkant, voorspoiler en frontsplitter, allemaal met de hand gemaakt van aluminium. De montage van eenhardtop met cockpitventilatie maakt het op autosport geïnspireerde design compleet. Het interieur is voorzien van nieuwe deurpanelen die passen bij de hoge deuren en op maat gemaakte GTR-wijzerplaten. Carbon racestoelen en meerpuntsgordels zijn als optie leverbaar. Unieke details duiken op diverse plekken op in de GTR en elke auto is voorzien van een plaquette die het nummer in de bouwvolgorde aangeeft.

Een van de inspiratiebronnen voor het ontwerp was de Plus 8-raceauto die eind jaren negentig deelnam aan de GT-raceserie en bekend was als 'Big Blue'. Deze auto diende als testauto voor Morgan's eerste gelijmde aluminium chassisvoor de Aero 8- en Aero Plus 8-modellen. Het leek passend, na de meer recente lancering van Morgan's CX-Generation bonded-aluminium platform, om van de gelegenheid gebruik te maken om een hommage te brengen aan de auto die aan de wieg stond van het gebruik van aluminium voor de bodemplaat. Zoals bij elke Morgan, wordt elke Plus 8 GTR met de hand gemaakt met behulp van traditionele coachbuilding-technieken.

De Plus 8 GTR is het tweede speciale Morgan-project van het jaar, na de Plus Four CX-T. Hoewel ze verschillen in functie en uiterlijk, demonstreren beide modellen de flexibiliteit van het merk Morgan, waarbij ambacht, design en rijervaring voorop staan.

Morgan bouwt Plus 8 50th Anniversary

10 januari 2018

Morgan prijst Plus8 Speedste

28 mei 2014

Morgan toont nieuwe Plus8

31 mei 2012

Morgan viert jubileum Plus 8

10 juni 2003