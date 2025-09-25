Mitsubishi maakt prijzen Eclipse Cross EV bekend

Het model introduceert de nieuwste designtaal van Mitsubishi, met de driedimensionale Dynamic Shield-voorkant en een robuust profiel dat kracht en verfijning uitstraalt. Aan de achterzijde benadrukt een hexagon-vorm het merk-DNA.

De nieuwe Eclipse Cross is uitgerust met een 87 kWh long-range batterij in combinatie met een elektromotor met 160 kW (220pk) vermogen en 300 Nm koppel. Samen met een actieradius van meer dan 600 kilometer is de elektrische SUV geschikt voor lange afstanden.

Google Built-in, inclusief Google Maps, Google Play en Google Assistant, maakt digitale integratie mogelijk. Verder ondersteunt de auto zowel Android Auto als Apple CarPlay. Een Harman & Kardon Premium-audiosysteem zorgt voor muziek. Met de Mitsubishi Motors-app zijn diverse functies en voertuiggegevens op afstand toegankelijk.

Uitvoeringen en prijzen

De nieuwe Mitsubishi Eclipse Cross is leverbaar in drie uitvoeringen, leverbaar vanaf de volgende prijzen (all-in, rijklaar):

Intense: € 45.690

Intense+: € 49.990

Instyle: € 52.990

De netto bijtelling bedraagt vanaf € 245 per maand. Op basis van 17% bijtelling over € 30.000 van de fiscale waarde en 22% bijtelling voor het gedeelte boven de € 30.000 op basis van een belastingpercentage van 35,82%.

De productie van de Eclipse Cross start in het vierde kwartaal van 2025. De eerste leveringen aan klanten in Nederland worden eind 2025 verwacht. Zakelijke rijders kunnen daarmee nog profiteren van het 17% bijtellingstarief over de eerste € 30.000 van de fiscale cataloguswaarde.