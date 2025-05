Mitsubishi Eclipse Cross

Mitsubishi kondigt nieuwe Eclipse Cross aan

14 mei 2025 - Mitsubishi maakt bekend dat de nieuwe generatie Eclipse Cross in september 2025 wordt onthuld. Het model komt als 100% elektrische SUV voor het C-segment en is leverbaar vanaf eind 2025. De Eclipse Cross is het derde model van Mitsubishi dat in 2025 op de markt verschijnt, na de Outlander PHEV die sinds het voorjaar te koop is en de nieuwe Mitsubishi Grandis die in juli wordt onthuld.