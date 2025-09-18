Mitsubishi introduceert Eclipse Cross Electric

De nieuwe Eclipse Cross heeft Google built-in, inclusief Google Maps, Google Play en Google Assistant. Daarnaast zijn er Android Auto en Apple CarPlay. Het Harman & Kardon Premium-audiosysteem zorgt daarbij voor geluid in het hele interieur. Via de Mitsubishi-app krijgen gebruikers toegang tot relevante informatie en functies op afstand, voor controle binnen én buiten de auto.

De nieuwe Eclipse Cross wordt geleverd met een verlengde garantie van Mitsubishi van acht jaar. Daarmee zijn klanten verzekerd van dekking tot acht jaar of 160.000 kilometer, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.

Aandrijflijn

In het hart van de nieuwe Eclipse Cross ligt de aandrijflijn op het CMF-EV-platform. De Eclipse Cross wordt aangeboden met een aandrijflijn die keuze biedt uit twee batterijen. Vanaf de marktintroductie is er de long-range versie, gevolgd in 2026 door een mid-range variant. De long-range accu van 87 kWh vergroot de actieradius tot meer dan 600 kilometer.

Een watergekoeld thermisch beheersysteem optimaliseert de prestaties en levensduur van de batterij en zorgt voor veilige werking onder alle omstandigheden. Daarnaast zijn alle uitvoeringen standaard voorzien van een warmtepomp en PTC-kachel, die verwarming en koeling van het interieur efficiënt regelen zonder de batterij onnodig te belasten.

Tijdens het rijden vergroot regeneratief remmen de actieradius. In plaats van kinetische energie als warmte te verliezen via conventionele remmen, zet het systeem deze energie om in elektriciteit die wordt opgeslagen in de batterij. Bestuurders kunnen de mate van regeneratie naar wens instellen in vier niveaus, B0 tot B3, via de schakelpeddels achter het stuur. De long-range versie levert 160 kW (220pk) en 300 Nm koppel. De elektrische SUV haalt een topsnelheid van 170 km/h en accelereert in 8,4 seconden van 0 naar 100 km/h.

De nieuwe Eclipse Cross ondersteunt zowel Mode 2-laden via een huishoudstopcontact als Mode 3 AC-laden tot 22 kW via een vaste laadvoorziening en Type 2-aansluiting. Onderweg kan de compacte SUV bij talloze openbare DC-snelladers laden met maximaal 150 kW via de CCS-aansluiting.

Voor wie de eco-prestaties verder wil aanscherpen, biedt de Eco Score functie feedback. Na iedere rit verschijnt op het centrale scherm een totaalscore (0-100), gebaseerd op onder meer acceleratie en anticipatie. Bestuurders krijgen daarbij eco-coaching met praktische tips om het rijgedrag verder te verbeteren.

Veiligheid, gebruiksgemak en comfort

Veiligheid begint bij de structuur van de nieuwe Eclipse Cross: deze bevat hoog-energie-absorberende materialen om ernstige vervorming te voorkomen bij front- en achteraanrijdingen tot 65 km/h en aanrijdingen van opzij tot 50 km/h. De carrosseriestructuur bestaat uit een mix van koud- en warmgeperst staal om een balans te bieden tussen stijfheid en gecontroleerde vervorming. Als volledig elektrische auto speelt de aandrijfaccu ook een rol: de accubehuizing is ontworpen om de modules te beschermen en de algehele stijfheid van het voertuig te versterken.

Binnenin beschermt een reeks technologieën de inzittenden als er toch iets gebeurt, waaronder zeven airbags: twee frontairbags (bestuurder en passagier), twee gordijnairbags (links en rechts), twee thoraxairbags (links en rechts) en één far-side airbag. Tel daarbij drie ISOfix-posities - twee achter en één op de voorpassagiersstoel - en de nieuwe Eclipse Cross heeft een sterk fundament om nog meer geavanceerde veiligheids- en gemaksfuncties te integreren.

De nieuwe Eclipse Cross is ontworpen om de kans op incidenten te minimaliseren met tot 20 rijhulpsystemen aan boord die voortdurend de omgeving bewaken. De systemen gebruiken een combinatie van sensoren, waaronder 12 ultrasone sensoren, vier camera's en een vooruit gerichte radar, voor een 360 graden-beeld van wat er gebeurt.

Vermoeidheid verminderen is het doel van MI-PILOT (Mitsubishi Intelligent-PILOT). Door Adaptive Cruise Control met Stop & Go te koppelen aan Lane Centering Assist (LCA) ontstaat MI-PILOT, dat de snelheid proactief aanpast aan de verkeerssituatie, het voertuig in het midden van de rijstrook houdt en het volledig tot stilstand kan brengen.

Daarbovenop komen systemen als Automatic High Beam, Multi Collision Braking, Distance Warning, Emergency Lane Keeping Assist, Blind Spot Warning, Rear Cross Traffic Warning en Rear Automatic Emergency Braking.

Brandweerlieden hebben bovendien volledige toegang om veilig te kunnen blussen. Via een speciale aansluiting kan een slang worden gekoppeld, waarna de waterstroom de bovenste schijf doorbreekt en rechtstreeks de hoogspanningsbatterij instroomt.