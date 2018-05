Autotest | Mitsubishi doet goede zaken! Precies op het moment dat sports utility vehciles (SUVs) de meest gewilde auto's zijn, biedt Mitsubishi zowel een grote als een kleine SUV aan. De compacte ASX scoort al vele jaren met zijn aansprekende ontwerp en scherpe prijs. De grote Outlander is dankzij hybride-aandrijving en het bijbehorende financiƫle voordeel niet aan te slepen. Nu komt daar de middelgrote "Eclipse Cross" bij. Hoe zal de Eclipse Cross de markt gaan veroveren?

Afgaande op de vooraankondigingen was het antwoord op die laatste vraag eenvoudig te geven. Op de diverse autotentoonstellingen toonde Mitsubishi de Eclipse Cross gaandeweg van conceptcar tot een productierijp model. En steeds benadrukte Mitsubihsi dat de Eclipse Cross dezelfde plug-in hybride aandrijflijn zou krijgen als de grotere Outlander.

Benzinemotor

Maar... nu de auto daadwerkelijk bij de dealer staat is van die moderne aandrijving geen spoor meer terug te vinden. Navraag bij de Japanse technici levert slechts beleefde, maar nietszeggende antwoorden op. De zo populaire "plug-in hybrid" zou in een later stadium beschikbaar kunnen worden gemaakt, maar vooralsnog is de enige keuze een traditionele 1.5 liter benzinemotor.

Rekening houdende met de relatief bescheiden motorinhoud, is het vermogen riant te noemen: 163 pk / 250 Nm. Dat is meer kracht dan andere merken uit grotere motoren halen! Echter, het verbruik en de CO2-uitstoot van de Mitsubishi liggen ook hoger en daarmee wordt het voordeel teniet gedaan.

Hoe de Eclipse Cross presteert, is afhankelijk van de uitvoering. Voor deze test is het topmodel ingezet, met continu variabele transmissie (CVT) en vierwielaandrijving. Deze "automaat" met variabele overbrengingsverhoudingen zorgt voor extra comfort, maar zorgt er ook voor dat de reactie op het gaspedaal indirect is. Omdat er niets lijkt te gebeuren bij het dieper intrappen van het gaspedaal, voelt de auto zwaar en heeft de bestuurder de neiging steeds meer gas te geven. Daardoor rijdt deze "Eclipse Cross 1.5 DI-T MIVEC ClearTec CVT" ongemerkt te hard. Wanneer de Eclipse Cross eenmaal op stoom is, dan zijn de prestaties bovengemiddeld goed.

De testauto is voorzien van vierwielaandrijving, grotendeels afkomstig van de Outlander (waar de Eclipse Cross van is afgeleid). Met een druk op de knop kan worden aangegeven door welk type terrein wordt gereden, waarna de elektronica al het werk uit handen neemt. Dit systeem is minder geavanceerd dan bij duurdere merken, maar het maakt terreinrijden nog altijd makkelijker dan met de directe concurrenten.

Vanwege de combinatie van een "automaat" en vierwielaandrijving is het verbruik fors. Ondanks het afleggen van lange afstanden en veelvuldig gebruik van de economische modus, was 1 op 13 het best haalbare.

Sportief?

De naam "Eclipse" verwijst naar een sportwagen uit het verleden van Mitsubishi. Helaas is van enige sportiviteit weinig te merken in het weggedrag. De Eclipse Cross heeft een relatief zacht onderstel en helt daarom nadrukkelijk over in snelle bochten of bij sterk afremmen. Daarbij geeft de besturing weinig feedback en dat zorgt er samen voor dat het aan een gevoel van controle ontbreekt.

“Het sportieve element moet vooral komen van de vormgeving„

Omdat de Eclipse Cross groot voelt (het platform is gelijk aan dat van de Outlander) en met een zekere vertraging op commando's van de bestuurde reageert, is duidelijk dat de technici zich vooral op het comfort hebben toegelegd.

Het sportieve element moet vooral komen van de vormgeving. Meest in het oog springend is de achterklep met twee ruitjes, net als bij een sportwagen. Dat is mooi, maar bemoeilijkt het zicht in de binnenspiegel. Van de zijkant gezien zorgen de hoge schouderlijn en het relatief geringe glasoppervlak voor een gespierde uitstraling, die met enige goede wil ook iets van een coupé in zich heeft.

Ruimte en uitrusting

Een SUV wordt gekocht om de uitstraling en de ruimte. En als het om dat laatste gaat scoort de Eclipse Cross hoge ogen. De hoofd- en beenruimte voorin is riant en de royaal bemeten voorstoelen versterken het gevoel van ruimte. Zoals het hoort bij een SUV, heeft de bestuurder het gevoel een machtige auto te mogen besturen. Terwijl de Eclipse Cross een fractie korter is dan de directe concurrenten, is de beenruimte achterin juist bovengemiddeld goed. Dat gaat echter ten koste van de bagageruimte, want die is juist kleiner dan gemiddeld.

Ook als het gaat om de uitrusting weet de Eclipse Cross te overtuigen. Bij de basisuitvoering ligt de nadruk op veiligheid en gebruiksgemak; dit is daarom de meest verstandige keuze. De duurdere uitvoeringen bieden daar bovenop de nodige luxe zoals een head-up display, sleutelvrije toegang, radargestuurde cruise-control ("automatisch afstand houden") en een links/rechts gescheiden klimaatcontrolesysteem.

Een navigatiesysteem staat niet op de optielijst. In plaats daarvan biedt Mitsubishi ondersteuning voor Apple Carplay en Android Auto. In de praktijk werkt dit prima en geeft het zelfs meer vrijheid dan een ingebouwd navigatiesysteem.

Conclusie

Nadat Mitsubishi succes boekte met een compacte en een grote SUV, volgt nu een middelgrote SUV: de Eclipse Cross. De naam wijst op de sportieve ondertoon, die vervolgens wordt ingevuld met een coupé-achtige achterzijde en een bovengemiddeld sterke motor. Het onderstel en de uitrusting zijn juist op comfort gericht. Zo weet de Eclipse Cross zich te onderscheiden van de concurrentie en vormt de nieuwkomer een welkome aanvulling op het bestaande aanbod van Mitsubishi.