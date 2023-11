Nieuwe MINI Countryman ook als John Cooper Works

Kenmerkend voor het design is een rechtopstaand en minimalistisch silhouet, dat het avontuurlijke, veelzijdige en vertrouwde karakter van de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman nog meer uitdraagt. Het is ook het eerste model met het nieuwe John Cooper Works (JCW) logo in een klassiek kleurenschema met zwart, rood en wit.

Door de gladde vormen heeft de nieuwe MINI John Cooper Works Countryman een relatief lage luchtweerstandswaarde van 0,26 Cw. Mede dankzij die lage luchtweerstand is de motor van 221 kW (300 pk) in staat tot een acceleratie van 0-100 km/h in 5,4 seconden. De maximale koppel bedraagt 400 Nm en de topsnelheid is 250 km/h.

De standaard ALL4-vierwielaandrijving verdeelt de aandrijfkracht en is betrouwbaar onder alle rijomstandigheden. Een remsysteem met remklauwen in de kleur Chili Red belooft een krachtige en nauwkeurige vertraging. Met het karakteristieke geluid van het met een klep geregelde uitlaatsysteem maakt de MINI John Cooper Works Countryman zijn prestatiepotentieel ook akoestisch kenbaar. Vanbinnen zorgt het motorgeluid voor een spannender rijgevoel. Extra aangemoedigd door een exclusieve JCW geluidsboost bij het starten van de motor en een op de racerij geïnspireerde sound tijdens het rijden.

Geoptimaliseerde zuigers, drijfstangen en motorsteunen geven de 2,0-liter Twin Power Turbo een levendiger karakter, samen met de twee turbo's en luchtinlaten zonder gasklep. Ook met de 30 mm vergrote wielomtrek (nu 710 mm) en de bredere banden van 245 mm dragen daaraan bij. Aerodynamisch geoptimaliseerde 19 en 20 inch wielen, exclusief voor deze JCW, ronden het sportieve recept af.

Assistentiesystemen

De nieuwe MINI John Cooper Works Countryman is voorzien van twaalf ultrasone sensoren en vier surround-view camera's. Het zijn de oren en de ogen voor een reeks assistentiesystemen, die in combinatie met de optie Driving Assistant Professional gedeeltelijk autonoom rijden op Level 2 mogelijk maken. Dit systeem kan vrije ruimte detecteren in verkeersstromen om de auto via een rijstrookwissel richting een wegafslag te sturen en past dan ook gelijk de snelheid aan om het wisselen van rijstrook soepel te laten verlopen. Voor het eerst is het mogelijk om in een MINI Countryman de handen volledig van het stuur te halen, bij snelheden tot 60 km/h, mits de bestuurder de ogen op de weg gericht houdt en te allen tijde klaar is om de besturing over te nemen.

Exterieur

et exterieur is verfraaid met talrijke modelspecifieke details die de totale indruk versterken. Dat zijn bijvoorbeeld aerodynamische elementen zoals de verticale reflectoren die de voorzijde breder doen lijken. De nieuwe MINI LED koplampen met lichtbuizen in JCW Signature Mode zorgen voor een expressief voorkomen. De voorzijde wordt ook gekenmerkt door de nieuwe achthoekige grille in hoogglanzend zwart en het nieuwe driekleurige JCW logo.

De in bijvoorbeeld Chili Red afgewerkte C-stijlen sluiten aan op het in dezelfde kleur uitgevoerde dak (ook leverbaar in Jetblack). De daklijn loopt af naar achteren, waardoor de MINI JCW Countryman het aldus ontstane atletische silhouet met de toegenomen hoogte en breedte fraai camoufleert. Het contrastrijke uiterlijk, gecombineerd met de carrosseriekleur Legend Grey, versterkt de sportieve verschijning van dit model. De John Cooper Works Signature Mode achterlichtunits versterken de achterzijde en onderstrepen de brede uitstraling op de weg.

MINI-malistisch interieur met race-DNA.

Het interieur inspireert meer met minder en valt op door een verdeling in een boven- en ondersectie. Opvallend zijn de verticale portiergrepen en luchtroosters in het bovenste gedeelte. Die versterken de rechtop gerichte vormtaal en het grotere totaalbeeld van het ruime interieur. Het rode en zwarte kleurenschema op het dashboard, op de deurpanelen en op de hoogwaardige JCW sportstoelen is een knipoog naar het race-erfgoed van MINI. Het dashboard is afgewerkt met tweekleurige stof, gemaakt van gerecycled polyester.

Marktintroductie en consumentenprijs

De MINI John Cooper Works Countryman is in kwartaal één te zien bij de dealers in Nederland. Via de website van MINI.nl kunnen klanten hun nieuwe MINI Countryman JCW configureren en daarnaast meteen een offerte opvragen