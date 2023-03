MINI productie Countryman electric voor

Op zoek naar een Mini Countryman?

"Met plezier kunnen we op CO2 neutrale wijze, dankzij de duurzame energievoorziening in de fabriek, de eerste MINI 'made in Germany' aanbieden. Hiermee laat de nieuwe MINI Countryman zien waar het merk voor staat: geëlektrificeerde Go-Kart feeling en een sterke focus op een minimale impact op het milieu", zegt Stefanie Wurst, Head of MINI.

Fabrieksdirecteur Petra Peterhaensel en Sonja Hengstler, Project Manager voor de nieuwe MINI Countryman, zijn in Leipzig verantwoordelijk voor de transformatie naar elektromobiliteit en de duurzame productie van componenten voor elektrische aandrijving en complete voertuigen. Een kern van 5.600 medewerkers produceert zo'n duizend voertuigen per dag. De nieuwe MINI Countryman rolt samen met de BMW 1 Serie, de BMW 2 Serie Gran Coupé en de BMW 2 Serie Active Tourer in Leipzig van de band. Daardoor is deze locatie de eerste fabriek die modellen van zowel BMW als MINI op dezelfde productielijn produceert. Een voorbeeld van maximale flexibiliteit.

Elektrisch rijden als drijfveer

De uitbreiding van elektrische mobiliteit is een integraal onderdeel van de duurzaamheidsstrategie van BMW Group. Nu al is een op de vijf MINI's elektrisch en in Nederland zelfs een op de vier MINI's. De volgende grote mijlpaal en stimulans voor de fabriek in Leipzig is de productie van de nieuwe MINI Countryman, die daar vanaf eind dit jaar van de band rolt. De hoogvoltage-accu's voor de volledig elektrische MINI Countryman komen uit de eigen productiefaciliteiten van de fabriek.

Daarvoor breidt BMW Group zijn productiecapaciteit voor componenten voor elektrische aandrijving in de fabriek in Leipzig uit. Voor 2024 komen er acht productielijnen bij, een investering van meer dan 800 miljoen euro. De toekomstige productielocatie voor deze componenten is 150.000 m2 groot en is een duurzame investering in de levensvatbaarheid van de fabriek in de toekomst. De uitbreiding zorgt ook voor baanzekerheid voor de werknemers en zelfs voor extra banen. Voor 2024 worden meer dan duizend nieuwe medewerkers aangenomen voor de productie van de componenten voor elektrische modellen.

Inzet voor duurzaamheid voor de lange termijn

Duurzaamheid zit in de genen van de fabriek in Leipzig. Vier windturbines van 190 meter hoog, die op het fabrieksterrein staan, genereren een deel van de energie die nodig is voor de autoproductie. In 2021 is met windenergie 21,9 GWh aan elektriciteit gegenereerd. Dat staat gelijk aan het jaarlijkse energieverbruik van meer dan vijfduizend driepersoonshuishoudens. Sinds 2017 slaat de fabriek de opgewekte energie tijdelijk op in de batterij-opslag die bestaat uit bijna zevenhonderd hoogvoltage-accu's uit de BMW i3.

"Onze visie voor de fabriek in Leipzig is het volledig emissievrij maken van de productie, door fossiele brandstoffen te vervangen door waterstof. Onze fabriek in Leipzig is de eerste autofabriek ter wereld die in de spuiterij gebruikmaakt van een nieuw ontwikkelde stooktechniek, die gebruikmaakt van groene waterstof in plaats van aardgas. We gebruiken waterstof ook al sinds 2013 voor de logistiek in de fabriek. Op dit moment voorzien vijf waterstoftankstations in de energiebehoefte van meer dan 130 industriële waterstofvrachtauto's met brandstofcel - het grootste wagenpark van Duitsland", benadrukt Fabrieksdirecteur Petra Peterhaensel.