MINI Clubman als Untold Edition

Exclusieve designelementen van de Untold Edition zijn de donkergroene accenten aan de onderzijde van de carrosserie. Ook de vijf parallelle sportstrepen over de motorkap en het dak zijn specifiek voor de Untold Edition. Het patroon van de sportstrepen komt terug in de 3D geprinte side scuttles op de instaplijsten en in het logo dat door de zijspiegels wordt geprojecteerd.

Een zwarte afwerking is voor het dak en de buitenspiegelkappen optioneel mogelijk, terwijl de portiergrepen, uitlaatstukken, MINI logo's en modelaanduiding in Piano Black zijn uitgevoerd. De 18 inch lichtmetalen wielen in Untold Spoke design met oppervlakkenin de kleur Refined Brass zijn exclusief ontworpen voor deze speciale editie. Dit kleurenschema komt ook terug op de omlijsting van de grille en op het Clubman opschrift op de achterdeuren.

De hemelbekleding in antraciet en de sportstoelen in MINI Yours Leer Lounge Carbon Black of Sage Green zorgen voor een extra ambiance in het interieur. Lichtgekleurde stiksels en stoffen inserts op de rugleuningen benadrukken de uitstraling van het interieur. Sportstoelen in MINI Yours Leer Lounge Carbon Black zijn optioneel. Bij het dashboard worden lichtaccenten in Sage Green gecombineerd met exclusieve oppervlakken met streepjespatroon en groene afwerking. De omlijsting in Refined Brass van de luchtuitstroomopeningen ziet er bijzonder uit. Op de vloermatten en de onderste spaak van het met Nappaleder beklede sportstuurwiel is het MINI Untold Edition embleem te zien.

Behalve exclusieve designelementen biedt de Untold Edition ook een bijzondere uitrusting met onder meer Glazen panoramadak, Elektrisch verwarmde voorstoelen, Harman Kardon Sound System, het MINI Excitement Pack, de MINI Drive Modes en het lichtpakket voor het interieur. Het standaard aanwezige MINI Navigatiesysteem wordt bediend via een 8,8-inch touchscreen in het centrale instrumentencluster en is onder andere voorzien vansmartphone integratie voor Apple CarPlay en andere apps.

De 2,0-liter 4-cilinder turbomotor van de MINI JCW Clubman ALL4 Untold Edition levert 225 kW (306 pk). Dit vermogen wordt overgebracht via een 8-traps Steptronic Sport transmissie en ALL4 vierwielaandrijving. De MINI JCW Clubman Untold Edition sprint in 4,9 seconden vanuit stilstand naar 100 km/h en accelereert naar de topsnelheid van 250 km/h.

Het theoretische brandstofverbruik van de MINI Clubman Untold Edition bedraagt gemiddeld 7,9-6,3 l/100 km en de CO2 emissie gemiddeld 179-147 g/km.