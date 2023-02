MINI maakt velgen van gerecycled aluminium

Op zoek naar een Mini Cabrio?

BMW Group zet door met de implementatie van een circulaire economie in overeenstemming met de vier basisprincipes RE:THINK, RE:DUCE, RE:USE en RE:CYCLE, waarbij de ontwikkeling van de eerste 100 procent gerecyclede aluminium velgen consistent is afgestemd op deze principes. Als eerste volledig elektrisch aangedreven vierpersoons cabriolet ter wereld die in een kleine serie wordt geproduceerd, zijn niet alleen de lichtmetalen velgen, maar ook de nieuwe MINI Electric Cabrio in zijn geheel volledig opnieuw ontworpen op het gebied van duurzaamheid.

De combinatie van een licht steunwiel gemaakt van 100 procent gerecycled aluminium met aerodynamisch geoptimaliseerde echte metalen inlays en een innovatief ontworpen middenkap zorgt dat het model zich duidelijk onderscheidt van de concurrentie. Het steunwiel is volledig gemaakt van gerecyclede lichtmetalen en voldoet volledig aan de structurele vereisten en hoge kwaliteitsnormen van BMW Group, terwijl de inlays de aerodynamische eigenschappen van het voertuig optimaliseren en zo het bereik van de MINI Electric Cabrio vergroten.

RE:DUCE: CO2-reducties door het gebruik van gerecycled aluminium

Door het gebruik van secundaire materialen met een CO2-voetafdruk van minder dan 0,16 kg koolstof per kilogram aluminium, heeft de wielleverancier de CO2-uitstoot in zijn productiefaciliteit tot 75 procent kunnen verminderen in vergelijking met conventioneel geproduceerde wielen. Dit betekent dat de CO2-uitstoot daalt van ongeveer 130 kg naar ongeveer 30 kilogram.

De aerodynamische eigenschappen en het lichtgewicht ontwerp van de lichtmetalen velgen maken ook een verschil op de weg, waarbij de volledige omsluiting van de buitenkant van het wiel door de inlays de luchtweerstand vermindert. Het ontwerp met een geoptimaliseerd gewicht, vermindert de niet verende massa van de hele auto, waardoor de MINI Electric Cabrio efficiënter wordt.

RE:USE: recycleerbaarheid maakt het mogelijk om afstand te doen van primair aluminium

Rijders van de MINI Electric Cabrio met gerecyclede aluminium lichtmetalen velgen maken deel uit van een proefproject dat gericht is op het geleidelijk verminderen van de vraag naar primaire grondstoffen. De lichtmetalen velgen van de MINI Electric Cabrio kunnen aan het einde van hun levenscyclus ook volledig worden gerecycled. Door deel te nemen aan deze circulariteit kan BMW Group voortdurend de hoeveelheid aluminium verminderen die moet worden geproduceerd door middel van een energie-intensief primair energieproces.

RE:CYCLE: gerecycleerde aluminium wielen van topkwaliteit.

Ook secundaire grondstoffen moeten voldoen aan de normen van BMW Group op het gebied van kwaliteit, design, veiligheid en mechanische eigenschappen. Met de lichtmetalen velgen van de MINI Electric Cabrio is BMW Group er voor het eerst in geslaagd een materiaalcyclus op te zetten voor wielen van kwaliteit, waardoor de weg wordt vrijgemaakt voor herhaald gebruik van de grondstof.

Het gebruik van 100 procent gerecyclede aluminium wielen in een kleine serie is het eerste bewijs van haalbaarheid voor de duurzaamheidsdoelstellingen met betrekking tot de circulaire economie. Tegelijkertijd vormt de wereldpremière van de MINI Electric Cabrio de aanzet tot het opschalen van het productieproces voor gebruik in toekomstige grote seriemodellen.