MINI introduceert Cabrio Seaside Edition

Vanaf april 2023 zal de gelimiteerde Seaside Edition van de MINI Cabrio de kenmerken van dit model benadrukken met een editie specifiek ontwerp in het exterieur en interieur van de auto. Van de zijdeuren naar de achterkant van het voertuig lopen dubbele decoratieve strepen in wit. Voor de MINI Cooper S Cabrio is het exclusieve exterieurdesign compleet met een uniek element op de voorbumper, waar een gestileerde "30" opnieuw verwijst naar de verjaardag van het model. Dit contrasteert met de op de zee geïnspireerde lakkleur Caribbean Aqua die het karakter van de open vierzitter benadrukt. In de kleur Nanuq White, heeft de consistent lichtgekleurde carrosserie een bijzondere uitstraling: hier doet de MINI Cabrio denken aan gevlekte wolken tegen een diepblauwe zomerhemel. Optioneel is de Seaside Edition in Nanuq White leverbaar met het Piano Black Exterieurpakket.

Op de side scuttles staat 'Seaside' subtiel als opschrift van de editie, inclusief een subtiele hint naar de 30e verjaardag van het model, met grafisch vormgegeven cijfers in licht- en donkerblauw. De verjaardag wordt ook gevierd met exclusieve "Seaside" belettering in oranje op de achterkant. Ondertussen doen de optionele 18 inch lichtmetalen wielen in Pulse Spoke-design denken aan pulserende golven in het water. Standaard komt de MINI Seaside Edition op 17 inch lichtmetalen wielen in Roulette Spoke-design. De editie specifieke vaststaande naafdoppen zijn ook voorzien van het jubileumnummer.

De specifieke witte striping aan de zijkant komen terug van de eerste MINI Cabrio, de twee witte strepen en Seaside belettering komen ook terug op de instaplijsten en geven de exclusieve uitstraling van het interieur weer. De Cross Punch Carbon Black leren stoelen met ondersteuning voor de onderbenen en armleuningen in de deuren passen bij de twee lakkleuren Caribbean Aqua en Nanuq White wanneer de softtop geopend is. Optioneel zijn de stoelen ook leverbaar met het comfortabelere MINI Yours Leer Lounge Carbon Black.

De editie specifieke exclusieve interieurpanelen verschijnen ook in een editie specifiek ontwerp: zowel het gedrukte patroon als de letters verwijzen opnieuw naar het jubileum. Dit patroon verschijnt ook op de vloermatten in de vorm van een grafische badge. De onderste spaak van het leren sportstuur is voorzien van het gelijknamige 'Seaside'-opschrift van deze nieuwe MINI Edition.

In Nederland heeft deze MINI Cabrio een consumentenadviesprijs van € 44.290,- en de MINI Cooper S Cabrio heeft een consumentenadviesprijs van €50.490,-