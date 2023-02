Mini introduceert Cabrio Electric

Op zoek naar een Mini Cabrio?

bynco heeft er 11 vanaf € 20.940,-

De MINI Electric Cabrio is leverbaar in Enigmatic Black en White Silver. Portiergrepen, side scuttles en de omlijsting van de voor- en achterlichten zijn uitgevoerd in Resolute Bronze. De MINI logo's en de modelaanduiding zijn uitgevoerd in het bijpassende Piano Black. Het e-logo, zoals bekend van de MINI Electric, is te vinden op de voorbumper en de achterzijde. Andere modelspecifieke details sieren de instaplijsten en side scuttles, terwijl het opschrift '1/999' het exclusieve karakter van de gelimiteerde elektrische MINI Cabrio benadrukt.

MINI loopt ook voorop in duurzaamheid met onder andere de 17 inch lichtmetalen velgen in Electric Power Spoke 2-tone design die zijn gemaakt van 100 procent secundair aluminium. De combinatie van het gebruik van groene stroom bij de productie en het gebruik van secundaire grondstoffen zorgt voor een aanzienlijke vermindering van CO2-emissie ten opzichte van een conventioneel productieproces.

Uitrusting met MINI Electric designkenmerken

De sportstoelen zijn uitgevoerd in MINI Yours Leer Lounge design en voorzien van stoelverwarming en instelbare ondersteuning voor de onderbenen. Het met Nappa leer beklede multifunctionele sportstuur draagt bij aan de ervaring en biedt mede dankzij de stuurverwarming extra rijcomfort. In de onderste spaak van het stuur accentueert de MINI Electric Badge het exclusieve karakter van de elektrische cabriolet. De met Piano Black afwerkte interieurpanelen krijgen extra glans door de ambiante verlichting, die ook weer bijdraagt aan de uitstraling. Gele accenten in het interieur benadrukken de volledig elektrische aandrijving van de open vierzitter, zoals de gele start-/stopknop.

Tot de uitrusting in de cockpit behoren ook de eDrive services zoals die bekend zijn van de MINI Electric. Deze diensten voorzien de bestuurder van informatie over het huidige energieverbruik, de actuele actieradius en tips voor zuinig rijden. Essentiële informatie is samengevat te zien op het head-up display. Op langere ritten zorgen onder meer de Active Cruise Control met Stop & Go-functie en de MINI Driving Assistant voor comfort.

Elektrische cabriolet

Met een lengte van 3.863 mm, een wielbasis van 2.495 mm, een breedte van 1.727 mm en een bagageruimte met een volume van 160 liter blijven de afmetingen onveranderd ten opzichte van de MINI Cabrio met brandstofmotor. De 135 kW (184 pk) sterke elektromotor is ontwikkeld door BMW Group competentiecentra voor elektrische mobiliteit, in Dingolfing en Landshut. Het compacte formaat van de elektromotor zorgt voor een harmonieuze gewichtsverdeling en komt de wendbaarheid en toegankelijke rijeigenschappen volgens de fabrikant ten goede. De elektrische aandrijving laat de MINI Electric Cabrio vanuit stilstand naar 100 km/h accelereren in 8,2 seconden.

De actieradius bedraagt 201 km (WLTP). De volledig elektrisch bedienbare softtop laat zich openen en sluiten bij snelheden tot 30 km/h en is ook gedeeltelijk te openen als een schuifdak.

Van idee tot kleine serieproductie

Met de Electric Cabrio toont MINI zijn flexibiliteit en zet het voor het eerst een kleine serieproductie op. De Electric Cabrio wordt naast de reguliere MINI Cabrio geproduceerd in een gelimiteerde oplage van 999 exemplaren De productie vindt plaats in Nederland. Nederland krijgt 30 exemplaren van deze zeer gelimiteerde full-option Cabrio met een consumentenadviesprijs van: € 62.990,-