MG ZS tijdelijk 4000 euro in prijs verlaagd

21 april 2021 | MG maakt elektrisch rijden voordeliger. Bij aanschaf van een nieuwe MG ZS EV uit voorraad profiteert de klant tijdelijk van een MG Premie van 4.000 euro. Dat betekent dat een nieuwe MG ZS EV tijdelijk leverbaar is voor prijzen vanaf 26.985 euro.

MG-importeur Van Mossel geeft een aankooppremie van € 4.000,- voor een nieuwe MG ZS EV uit voorraad. Daarmee is de MG ZS EV in Comfort-uitvoering leverbaar vanaf € 26.985,-. Bovendien kan de auto binnen twee weken geleverd worden. Voor klanten die liever kiezen voor een leaseconstructie met een gunstig maandbedrag, zijn er nu extra aantrekkelijke Private Lease Deals. De MG ZS EV is te rijden vanaf € 349,- per maand (obv 60 maanden / 10.000 km).

De MG ZS EV wordt standaard geleverd met 7 jaar / 150.000 km fabrieksgarantie voor het gehele voertuig inclusief de elektrische aandrijfcomponenten. De anti-corrosiegarantie bedraagt eveneens 7 jaar en in dit geval zonder kilometerbeperking. Klanten van een nieuwe MG profiteren ook van gratis pechhulp gedurende het eerste jaar na registratie. Echter, als de auto wordt onderhouden bij de erkende MG Brandstore, wordt pechhulp kosteloos telkens met een jaar verlengd voor maximaal zeven achtereenvolgende jaren.

De MG ZS EV is beschikbaar bij de MG Brandstores van Van Mossel in Amsterdam, Rotterdam en Breda. Ook is onlangs een MG pop-up store geopend in de nieuwe Westfield Mall of The Netherlands in Leidschendam; het grootste overdekte winkelcentrum van Nederland dat in maart zijn deuren opende. In deze 221 m2 grote pop-up store kunnen bezoekers op een ontspannen manier kennismaken met het vernieuwde merk MG en de innovatieve elektrische modellen, zonder zich te wagen in een traditionele en verkoopgerichte autoshowroom.

