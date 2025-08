MG HS nu ook als hybride

De MG Hybrid+ aandrijflijn combineert een 105 kW (143 pk) sterke 1,5 liter turbo-benzinemotor met een elektromotor die 146 kW (199 pk) levert. Hij is ook voorzien van een onboard generator en een 1,8 kWh accu. Het systeemvermogen bedraagt 165 kW (225 pk), waarmee de MG HS Hybrid+ in 7,9 seconden van 0 naar 100 km/u accelereert. In theorie blijft het gemiddelde verbruik beperkt tot 5,6 l/100 km (WLTP gecombineerd) en bedraagt de CO2â€'uitstoot 126 g/km.

Uitvoeringen

De MG HS Hybrid+ is leverbaar als Comfort of Luxury uitvoering. Blikvangers in het interieur zijn de twee 12,3 inch schermen. Het centrale display biedt live navigatie, weersinformatie, verkeersinformatie en toegang tot Amazon Music, plus integratie met Android Auto en Apple CarPla®. Het digitale bestuurdersdisplay heeft twee thema's (licht en donker) en drie weergavemodi (Kaart, Digitaal en ADAS). Elk thema heeft zijn eigen unieke lay-out, waarbij de nadruk ligt op een rollend navigatiedisplay of een vereenvoudigde weergave van alleen de belangrijkste informatie.

Beide uitvoeringen zijn standaard voorzien van fullâ€'LED koplampen inclusief followâ€'meâ€'homeâ€'functie, parkeersensoren achter, elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels, een elektrische parkeerrem met autoâ€'hold, regensensoren en keyless entry. MG Pilot omvat actieve noodremming met voetgangersâ€' en fietsdetectie, rijbaanassistentie, dodehoekâ€' en bestuurderswaarschuwing, voorwaartse botswaarschuwing en achteruitrijwaarschuwing.

De Luxury-uitvoering beschikt aanvullend over een 360 graden surround view camera, diverse rijhulpsystemen en een draadloze oplader van smartphones.

Prijzen

De MG HS Hybrid+ is per direct te bestellen bij de Nederlandse MG-dealers. De vanafprijzen zijn:

HS Hybrid+ Comfort: vanaf € 36.950,-

HS Hybrid+ Luxury: vanaf € 39.450,-

Metallic lak: € 650,-

Beige interieurbekleding: € 650,-

MG levert alle HS Hybrid+ modellen met zeven jaar fabrieksgarantie of tot 150.000 km, afhankelijk van wat het eerst wordt bereikt.