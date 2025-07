MG toont Cyber X en meer

Prominent aanwezig op de MG-stand is de MG Cyber X die een voorbode is van de nieuwe designtaal van het merk. Deze compacte en elektrische auto koppelt een robuuste vormgeving aan een uitgesproken uitstraling. Met zijn matgrijze lak en opklapbare koplampen straalt de Cyber X kracht en zelfverzekerdheid uit. Als concept is de Cyber X ook een eerbetoon aan MG's designpotentieel nu het merk zijn tweede eeuw ingaat.

MG EX4

Een ander nieuwtje is de terugkeer van de MG EX4. Deze concept car is speciaal ontworpen voor het Goodwood Festival of Speed door het Londense MG-designteam en is een herinterpretatie van de Metro 6R4 rallylegende uit de jaren tachtig. De auto is aangepast aan de tijd van nu met de krachtige elektrische aandrijflijn van de MG4 XPower. Voor het festival van 2025 ontwierpen de MG-designers een nieuwe kleurstelling.

MG IM5 en IM6

Een primeur op Goodwood is ook weggelegd voor de nieuwe MG IM-modellen, waarmee MG een geheel nieuwe modellijn lanceert. Zo kan de MG IM5 Long Range in theorie tot 655 kilometer rijden op één acculading dankzij een 100 kWh-accu. Met zijn nieuwe 800V-architectuur kan hij onder ideale omstandigheden in 17 minuten van 10 naar 80 procent worden opgeladen. Daarnaast beschikken de modellen over vierwielbesturing, waardoor ze extra wendbaar zijn in de stad. De MG IM-modellen onderscheiden zich ook met hun technologie-gedreven interieurs, waarbij het 26,3 inch Ultra HD-infotainmentscherm, ondersteund door een 10,5 inch touchscreen, een echte blinkvanger in het interieur is. De nieuwe MG IM5 en IM6 worden vooralsnog niet in Nederland geleverd.

Nieuwe techniek

Met de nieuwe concept cars en de IM-modellen die MG op Goodwood presenteert, geeft het een visitekaartje af voor de toekomst van het merk, en de technologie-wijziging die de productiemodellen van MG binnenkort gaan krijgen. Met name op het gebied van comfort, infotainment, connectiviteit en gebruiksgemak wil MG zetten.