MG toont Cyber GTS Concept

De MG Cyber GTS Concept is een eerbetoon aan de MGC GTS Sebring, die in 1968 het beste resultaat noteerde dat MG ooit behaalde tijdens de 12-uursrace in de prototypeklasse en die een belangrijk deel uitmaakte van MG's identiteit als destijds Brits sportmerk. Er werden slechts zes exemplaren gemaakt van de auto, die de bijnaam 'Mable' droeg. Hij werd bestuurd door Paddy Hopkirk en Andrew Hedges en eindigde op de 10e plaats in het algemeen klassement. De twee auto's die vóór de uitstekend presterende MG als derde eindigden in hun categorie op Sebring, waren exotische raceprototypes die niets te maken hadden met sportwagens voor de openbare weg.

Ter gelegenheid van MG's 100e verjaardag hebben de designers van MG een speciale concept car gecreëerd die het DNA van de MGC GTS Sebring heeft. Het is een achterwielaangedreven auto die gebruikmaakt van de huidige EV-aandrijflijn van het hedendaagse MG. De Cyber GTS Concept verkent de mogelijkheden voor MG om een GTS-model aan te bieden in het EV-tijdperk en treedt in de voetsporen van de Cyberster.