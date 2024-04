MG onthult EXE181 concept car

Snelheid en innovatie behoren al bijna een eeuw tot het DNA van MG en dat heeft niet alleen geresulteerd in grote successen op racecircuits en het vestigen van snelheidsrecords in de jaren twintig en dertig, maar ook de introductie van de eerste roadsters in de jaren vijftig en zestig en later de varianten met middenmotor.

De zogenaamde "Roaring Raindrop" MG EX181 maakte in 1959 furore met zijn ongeëvenaarde snelheidsrecord van 410,5 km/u. Dit record werd pas in 2014 overtroffen door Bugatti. Phil Hill, de bestuurder van deze MG, werd de eerste F1-wereldkampioen uit Amerika.

De elektrische supercar, die is ontworpen door het team van het London Advanced Design Centre van MG, is geïnspireerd door de historische prestaties van de iconische racer en is tegelijkertijd een eerbetoon aan een nieuw vooruitstrevend tijdperk van elektrificatie. De EXE181 is ontwikkeld om grenzen te verleggen en heeft een verwachte topsnelheid van 415 km/u en een luchtweerstandscoëfficiënt (Cd) van 0,181. Het is ook de eerste MG die kan toetreden tot de elitaire "Sub-1 second 0-100 km/h Club".