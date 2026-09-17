MG maakt prijzen IM5 en IM6 bekend

MG IM staat voor een nieuwe generatie intelligente elektrische modellen binnen het aanbod van MG. De MG IM5 EV en MG IM6 EV maken beide gebruik van geavanceerde elektrische technologie en bieden onder meer slimme rijhulpsystemen en One-Touch iAD Precision Driving Technology. Daarbij profiteren ze van een geavanceerd 800V-platform, waarmee zeer hoge laadsnelheden mogelijk zijn. Het interieur kenmerkt zich door een luxe ambiance met onder meer een groot 26,3 inch display en een audiosysteem met twintig speakers.

MG IM5

De MG IM5 EV is een 4,93 meter lange elektrische sedan. Het model verschijnt in Nederland in drie uitvoeringen: Standard Range RWD, Long Range RWD en Performance AWD. De MG IM5 EV Standard Range RWD vormt met een vanafprijs van € 48.799 de entree in het nieuwe IM-gamma. Deze achterwielaangedreven uitvoering beschikt over een 75 kWh LFP-accu en een elektromotor met 295 pk. Daarmee accelereert de IM5 EV in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u. De maximale WLTP-actieradius bedraagt 490 kilometer en snelladen is onder ideale omstandigheden mogelijk met maximaal 153 kW.

Tot de standaarduitrusting behoren onder meer 19 inch wielen, Active Lane Control, een panoramadak, climate control met twee zones, kunstlederen bekleding, een 360-gradencamera en een audiosysteem met twintig speakers. Andere technologische highlights van de MG IM5 EV zijn de geavanceerde vierwielbesturing voor extra wendbaarheid en One-Touch iAD Precision Driving Technology, die complexe manoeuvres eenvoudiger maakt met functies als One Touch Park, Pull Out, Reverse en Kerbside Park.

Voor wie een grotere actieradius wenst, is er de MG IM5 EV Long Range RWD vanaf € 55.799. Deze versie combineert de 100 kWh-accu met een 407 pk sterke elektromotor op de achteras. De actieradius loopt op tot 710 kilometer (WLTP), terwijl een acceleratie van 0 naar 100 km/u in 4,9 seconden mogelijk is.

Bovenaan het aanbod staat de MG IM5 EV Performance AWD, met een vanafprijs van € 60.799. Deze vierwielaangedreven uitvoering beschikt eveneens over de 100 kWh-accu, maar levert dankzij zijn krachtige elektrische aandrijflijn een systeemvermogen van 751 pk. De sprint van 0 naar 100 km/u neemt 3,2 seconden in beslag. De WLTP-actieradius bedraagt maximaal 575 kilometer. De Performance AWD kan bovendien snelladen met maximaal 396 kW.

MG IM6 EV

Naast de lage, gestroomlijnde liftback introduceert MG de MG IM6 EV, een 4,9 meter lange elektrische SUV. De MG IM6 EV Standard Range RWD is verkrijgbaar vanaf € 51.799. De 75 kWh LFP-accu voedt een 295 pk sterke elektromotor op de achteras. Daarmee accelereert de IM6 EV in 6,8 seconden van 0 naar 100 km/u en biedt hij een WLTP-actieradius van 450 kilometer. De standaarduitrusting omvat onder meer 20 inch wielen, Active Lane Control, een panoramadak, climate control met twee zones, kunstlederen bekleding, een audiosysteem met twintig speakers en een 360-gradencamera.

De MG IM6 EV Long Range RWD is leverbaar vanaf € 58.799. Deze uitvoering beschikt over een 100 kWh NMC-accu en een elektromotor met 407 pk. Daarmee accelereert de elektrische SUV in 5,4 seconden van 0 naar 100 km/u en bedraagt de WLTP-actieradius 625 kilometer.

De krachtigste uitvoering is de MG IM6 EV Performance AWD, verkrijgbaar vanaf € 64.799. Met vierwielaandrijving, een 100 kWh-accu en een systeemvermogen van 751 pk sprint deze uitvoering in 3,5 seconden vanuit stilstand naar 100 km/u. De WLTP-actieradius bedraagt 505 kilometer. De MG IM6 Performance AWD beschikt over luchtvering met Active Damping Control, waarmee de rijhoogte en demping aan de omstandigheden worden aangepast.