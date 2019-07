MG keert terug naar Nederland

18 juli 2019 | Na bijna vijftien jaar afwezigheid op het Europese vasteland komt het iconische MG dit najaar terug. Het van oorsprong Britse automerk is op een missie om Europa te veroveren met zijn geheel nieuwe 100% elektrische auto's. Door de combinatie van MG's rijke automobielhistorie en EV-technologie is er een nieuwe generatie MG ontwikkeld. De MG ZS EV is nog dit jaar uit voorraad leverbaar zodat snel aan de grote vraag naar elektrische auto's wordt voldaan. De auto is online te bestellen en niet via traditionele autodealers. Om de MG te ervaren wordt samengewerkt met verschillende lokale distributeurs in de verschillende landen.

Aiden He, President van SAIC Motor Europe: "Dit is een geweldig nieuw hoofdstuk in de historie van het iconische MG. Met de introductie van onze MG ZS EV SUV laten we zien dat we een onderdeel zijn van de toekomst van elektrisch rijden in Europa. Deze 100% elektrische middelgrote SUV is ideaal voor iedereen die op zoek is naar slimmere en schonere mobiliteit, maar geen concessies wil doen qua comfort, fun en sportiviteit. MG is back en we zijn 100% elektrisch!"

Pieter Gabriëls, Vice President SAIC Motor Europe: "We waren bijna vijftien jaar afwezig op het Europese vasteland. Die tijd hebben we gebruikt om ons voor te bereiden op de nieuwe generatie mensen die alternatieve mobiliteitsoplossingen zoeken die passen bij het leven anno nu. MG is een merk met een beroemde Britse historie die we uiteraard koesteren. We hebben ons gericht op het ontwikkelen van een volledig nieuw concept dat dit erfgoed respecteert en tegelijkertijd aansluit bij de moderne mens die op zoek is naar betrouwbaarheid en duurzaamheid en die zijn verantwoordelijkheid neemt. De MG-voertuigen die nu op de markt komen, hebben geen COâ''-uitstoot. En bovenal: elektrisch rijden is leuk! Door de directe overbrenging hoef je niet te schakelen en biedt MG een snelle, stille en een zeer soepele rijervaring."

Gabriëls vervolgt: "Online is het meest gebruikte informatiekanaal en zal ook de plek worden als het gaat om organiseren van je mobiliteit, op wat voor manier dan ook. We realiseren ons dat onze online verkoopstrategie als zeer disruptief kan worden gezien, maar het huidige consumentengedrag laat duidelijk zien dat er een sterke behoefte is aan een aantrekkelijke digital brand experience. En dat is precies wat we beogen met de launch van de nieuwe MG in Europa."