MG introduceert Marvel R en MG5

16 maart 2021 | MG onthult twee nieuwe elektrische modellen die later dit jaar op de Europese markt verschijnen. De MG Marvel R Electric, een SUV voor het C-segment en de MG5 Electric, een 100% elektrische stationwagon. De nieuwe modellen zijn ontworpen volgens de 'Evolution Design Language' van MG. De Europese marktintroductie van de nieuwe MG Marvel R Electric staat gepland in mei 2021. De nieuwe MG5 Electric gaat vanaf oktober 2021 de weg op.

De Marvel R Electric is een lifestyle-SUV voor het C-segment en is 4.674 mm lang, 1.919 mm breed en 1.618 mm hoog. Het interieur wordt gekenmerkt door een 19,4-inch touchscreen, een 9-inch digitaal instrumentenpaneel en veel binnenruimte dankzij de wielbasis van 2.800 mm.

Dankzij de actieradius van meer dan 400 kilometer (WLTP) biedt de Marvel R Electric de nodige gemoedsrust, terwijl bestuurders kunnen rekenen op korte laadtijden bij een publiek laadpunt (AC) dankzij de 11 kW on-board 3-fasen lader. Tevens is de batterij bij een snellaadstation (DC) in 30 minuten tot 80% op te laden. De climate control met een interne warmtepomp garandeert bovendien optimale laadprestaties bij lage temperaturen.

Een andere eigenschap van de MG Marvel R Electric is het V2L-systeem (Vehicle-to-Load). Met deze technologie kan de lithium-ion batterij energie leveren aan een extern elektrisch systeem, zoals een luchtpomp, elektrische scooter, laptop of zelfs een andere elektrische auto. Deze technologie wordt beschouwd als een innovatie voor de transitie naar schone energie en 'last mile'-oplossingen.

De Tri-Motor aandrijftechniek maakt gebruik van een geavanceerd AWD-systeem met drie elektromotoren, waarvan één op de vooras en twee op de achteras. Het systeemvermogen bedraagt 212 kW (288 pk) en het maximumkoppel 665 Nm. Daarmee accelereert de SUV in slechts 1,8 seconden van 0-50 km/u en in 4,9 seconden van 0-100 km/u. De topsnelheid bedraagt 200 km/u. De MG Marvel R Electric komt ook op de markt in een 2WD-configuratie met twee elektromotoren en achterwielaandrijving.

Het maximum trekgewicht van de MG Marvel R Electric bedraagt 750 kg. Daarmee is de auto geschikt om een aanhanger of caravan te trekken. Of twee e-bikes op een speciale fietsendrager. De inhoud van de bagageruimte achterin bedraagt 357 liter. Met neergeklapte achterbank is die te vergroten tot 1.396 liter. De achterwielaangedreven versie van de Marvel R Electric biedt ook 150 liter bagageruimte onder de motorkap, ook wel een frunk genoemd.

De nieuwe MG5 Electric is de eerste 100% elektrische stationwagen. Ondanks dat het een geheel andere auto is dan de Marvel R Electric, zijn ze ontworpen volgens dezelfde ontwerpfilosofie. De MG5 Electric moet meer praktisch ingestelde automobilisten aanspreken met het functionele karakter van de stationwagen. Met een bagageruimte van 578 liter die is uit te breiden tot maximaal 1.456 liter met neergeklapte achterbank, biedt de MG5 Electric volop gebruiksmogelijkheden. Met een lengte van 4.544 mm, breedte van 1.811 mm en hoogte van 1.513 mm biedt het model bovendien zitruimte voor het gezin.

Met de lithium-ion batterij die gemonteerd is tussen de voor- en achteras (wielbasis 2.665 mm) belooft de MG5 Electric een actieradius van meer dan 400 kilometer (WLTP). In dit geval levert de elektromotor 135 kW (184 pk) en 280 Nm koppel. De MG5 Electric claimt korte laadtijden bij een publiek AC-laadpunt dankzij de 11 kW on-board 3-fasen lader. Via een snellader (DC) is de batterij in 30 minuten tot 80% opgeladen.

Verder kunnen kopers rekenen op een maximum trekgewicht van 500 kg, een kogeldruk van 50 kg en een daklast van 75 kg. Geheel in lijn met het praktische en functionele karakter van een stationwagen is de MG5 Electric daarmee dus geschikt voor een fietsendrager en dakkoffer.

