5 NCAP sterren voor MG HS

Euro NCAP liet zich lovend uit over de veiligheid van de HS PHEV: "In 2019 kreeg de vorige generatie HS ook al een vijfsterrenbeoordeling. Sindsdien zijn de protocollen van Euro NCAP twee keer geüpgraded en MG heeft ervoor gezorgd dat deze middelgrote SUV de allernieuwste ontwikkelingen en veiligheidstechnologieën heeft meegekregen om dit resultaat in 2024 te garanderen. Dit onderstreept niet alleen de positieve invloed die Euro NCAP heeft op de veiligheid van moderne auto's, maar ook de bereidheid van fabrikanten als MG om te reageren op de testvereisten van Euro NCAP, om hun auto's in lijn daarmee naar steeds hogere prestatieniveaus te tillen. Zo biedt de MG HS PHEV bijvoorbeeld goede bescherming voor voetgangers en fietsers en beschikt hij over een effectief autonoom noodremsysteem (AEB) dat goed reageert op uiteenlopende kwetsbare weggebruikers. Tevens biedt de auto bescherming tegen 'dooring', waarbij een portier plotseling wordt geopend terwijl een fietser van achteren nadert. Al met al krijgt de HS PHEV volgens de 2024-testrichtlijnen van Euro NCAP een indrukwekkende beoordeling van vijf sterren."

Veiligheidsuitrusting

Zowel de MG HS PHEV Comfort als Luxury beschikt standaard over een verbeterd MG Pilot-pakket met veiligheidsvoorzieningen zoals Active Emergency Braking met voetgangers- en fietserdetectie, Lane Keep Assist met Lane Departure Warning System, Blind Spot Detection met Lane Change Assist, Driver Attention Alert, Forward Collision Warning, Rear Cross Traffic Alert en Door Open Warning. Aanvullend zijn ook Adaptive Cruise Control en Traffic Jam Assist voor beide uitvoeringen standaard inbegrepen.

Nu leverbaar

De MG HS PHEV staat inmiddels in de Nederlandse MG dealers. Het gamma begint bij de HS PHEV Comfort, die leverbaar is vanaf € 40.677. Die beschikt standaard over 19 inch lichtmetalen velgen en diverse rijhulpsystemen. De HS PHEV Luxury is de overtreffende trap in luxe met diverse extra's. MG levert de HS PHEV met een fabrieksgarantie van 7 jaar/150.000 km.