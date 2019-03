Mercedes-Benz X-Klasse

Mercedes-Benz introduceert verlengde X-Klasse

25 maart 2019 | Mercedes-Benz presenteert op Transport Compleet in Hardenberg (26 - 28 maart) de verlengde versie van de X-Klasse. Deze nieuwe grijs-kenteken uitvoering van de premium pick-up biedt plaats aan vijf personen. Door de X-Klasse te verlengen en verhogen wordt voldaan aan de eisen voor BPM-vrijstelling voor grijskenteken voertuigen. De verlengde X-Klasse is ontwikkeld door Mercedes-Benz VanPartner Veth Automotive, in nauwe samenwerking met de R&D afdelingen van Mercedes-Benz Vans in Stuttgart. Dat betekent dat de verlengde uitvoering aan de standaard controles en testen van de fabriek is onderworpen, waardoor ook voor deze uitvoering vertrouwd kan worden op de kwaliteit en duurzaamheid die van een Mercedes-Benz verwacht mag worden. De aanpassing is mogelijk vanaf mei 2019.